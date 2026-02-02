Im Jahr 9. n. Chr. vernichteten Germanen ein gewaltiges römisches Heer. Der Name des römischen Generals gab der Schlacht ihren Namen: Varusschlacht. Nun belegen neue Funde und Metallanalysen, dass Kalkriese in Westfalen mit großer Wahrscheinlichkeit der Schauplatz dieser folgenschweren Niederlage Roms war.
Irgendwo im Niemandsland zu Beginn unserer Zeitrechnung, in der mehr oder weniger eroberten Provinz „Magna Germania“ im heutigen Westfalen: Damals, im Jahr 9 n. Chr. starb der römische Heerführer Publius Quinctilius Varus durch sein eigenes Schwert.