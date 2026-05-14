Vatertagsmarkt Döffingen Mit dem Bierbus durch die Gassen: Vatertag auf Döffinger Art
Der 46. Döffinger Vatertagsmarkt bot trotz durchwachsenen Wetters alles: nette Begegnungen, gutes Essen und überraschende Boxen.
Der 46. Döffinger Vatertagsmarkt bot trotz durchwachsenen Wetters alles: nette Begegnungen, gutes Essen und überraschende Boxen.
Mit dem Bollerwagen umherziehen oder den Vatertagsmarkt in Grafenau-Döffingen besuchen – warum sich entscheiden? Ein Freundeskreis aus 23-Jährigen bringt beides unter einen Hut. „Wir fahren mit dem Bollerwagen runter und hoch, den ganzen Tag“, sagt Luke Mahr und zeigt auf die Maichinger Straße, wo über 80 Stände sind. Zum 46. Mal hat an Christi Himmelfahrt der Vatertagsmarkt stattgefunden.