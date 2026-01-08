Vegane Hotspots in Stuttgart

Es ist Veganuary Vegane Restaurants und Cafés in Stuttgart
Pizza, Eis und Döner gibt’s auch frei von tierischen Produkten. Wir haben Tipps, in welchen Restaurants und Cafés in Stuttgart vegan gekocht wird.
Die Zeiten, in denen Veganer:innen nur Pommes und Beilagensalat beim Essengehen ordern konnten, sind in Stuttgart längst vorbei. Egal ob Donuts, Falafel, Bowls, Ramen oder vegane Pizza: Wir haben für euch Stuttgarter Gastronomien gesammelt, die entweder komplett vegan kochen oder neben tierischen Speisen auch ein gutes veganes Angebot haben.