Es ist Veganuary Vegane Restaurants und Cafés in Stuttgart

, aktualisiert am 08.01.2026 - 17:12 Uhr
Vegane Hotspots in Stuttgart
1
Ob auf die Hand oder abends schick bei Kerzenschein: In Stuttgart kann man sich über ein mangelndes veganes Angebot nicht beklagen. Foto: imago images/Cavan Images/ via www.imago-images.de

Pizza, Eis und Döner gibt’s auch frei von tierischen Produkten. Wir haben Tipps, in welchen Restaurants und Cafés in Stuttgart vegan gekocht wird.

Die Zeiten, in denen Veganer:innen nur Pommes und Beilagensalat beim Essengehen ordern konnten, sind in Stuttgart längst vorbei. Egal ob Donuts, Falafel, Bowls, Ramen oder vegane Pizza: Wir haben für euch Stuttgarter Gastronomien gesammelt, die entweder komplett vegan kochen oder neben tierischen Speisen auch ein gutes veganes Angebot haben.

 

Doen Doen

Vegan in Stuttgart? Natürlich denken wir dabei direkt an Doen Doen. 2023 hat der vegane Kebabladen am Josef-Hirn-Platz eröffnet. Mittlerweile hat das Stuttgarter Original sogar einen zweiten Spot im Süden. Statt Seitan oder Falafel verwendet man bei Doen Doen als Einlage einen veganen Fleischersatz aus Erbsenprotein. Den gibt es jetzt auch in einer Hühnchenfleisch nachempfundenen Variante. Seit vergangenem Sommer bietet Doen Doen in der Kronprinzstraße sogar vegane Burger an.

Doen Doen Kebap , Josef-Hirn-Platz 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi+So 11.30-21, Do 11.30-0, Fr+Sa 11.30-4 Uhr

Doen Doen Kebap, Böblinger Str. 19, Stuttgart-Süd, Mo-So 11.30-21 Uhr

Doen Doen Burger, Kronprinzstr. 24, Stuttgart-Stadtmitte, Mo-Do 11.30-21, Fr+Sa 11.30-0 Uhr

Claus Eismanufaktur und Deli

Avocadostulle, veganes Rührei, Glasnudelsalat und eine große vegane Salat-Auswahl treffen im Claus auf leckeres - auch veganes - Eis.

Claus Eismanufaktur und Deli, Tübinger Str. 41-43, Stuttgart-Süd, Mo-So 10-18 Uhr, mehr Infos >>>

Energetic Life

Vegan, zuckerfrei und glutenfrei – das gibt es im Energetic Life Café beim Stuttgarter Rathaus. Neben beliebten Gerichten wie Burgern oder Salaten stehen auch Gerichte aus Hanf oder verrückte Kaffeespezialitäten auf der Speisekarte, sowie zahlreiche vegane Süßspeisen.

Energetic Life, Schulstr. 8, Stuttgart-Mitte, Mo-So+Feiert. 10-22 Uhr, mehr Infos >>>

Fischlabor

Falls ihr nach einer Kneipe mit veganem Angebot Ausschau haltet: Look no further! Das Fischlabor im Stuttgarter Westen hat auch für Veganer:innen einiges zu bieten: Linsensalat, Kartoffelsuppe, vegane Burger und Chili.

Fischlabor, Ludwigstr. 36, Stuttgart-West, Mo-Do 16-1, Fr+Sa 16-3 Uhr, mehr Infos >>>

Heaven’s Kitchen

Es ist das erste und einzige Zero-Waste-Restaurant in Stuttgart - und alles vegan. Das Geheimnis: Im Keller gibt’s eine eigene Kompostieranlage und abends wird das vegane Mehrgang-Menü nicht auf dem Teller, sondern direkt auf dem Tisch serviert. Klingt erst mal komisch, macht aber richtig was fürs Auge her. Vegane Erlebniskulinarik! Mittags zum Lunch, wenn alles schnell gehen muss, sind die Teller aber im Einsatz. Abends ist eine Reservierung obligatorisch, wenn man essen möchte (Cocktails schlürfen geht auch ohne).

Heaven’s Kitchen, Theodor-Heuss-Sr. 26, Stuttgart-Mitte, Mi-So 10-15, Do-Sa 18-23 Uhr

Köhlerstüble

Das vegane Hotel-Restaurant Köhlerstüble macht etwas Einzigartiges in Stuttgart: Die Küche dort bereitet schwäbische Klassiker vegan zu. Und zwar abseits von Maultaschen, die es ja mittlerweile an mehreren Orten in einer veganen Variante gibt. Es gibt „Geschnetzeltes“, „Schnitzel“, „Zwiebelrostbraten“ und sogar vegane Käsespätzle. Küche wie bei Oma, nur halt ohne Muh und Mäh. Reservierungen werden telefonisch entgegengenommen.

Köhlerstüble, Neckarstr. 209, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 19-22 Uhr, mehr Infos >>>

Noa

Im Noa wird eine Vielzahl orientalischer Spezialitäten angeboten. Viele davon sind vegetarisch und/oder vegan, wie etwa vegan belegte Simits, veganes Hamshouka und vegane Pancakes. Wer mag, kann auch ganz authentisch auf Poufs sitzen.

Noa, Tübinger Str. 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 10-23, Fr 10-0, Sa 10-0, So 10-21.30 Uhr, mehr Infos >>>

Soy Club

Im Soy Club in Stuttgart-West widmet man sich ausschließlich der panasiatischen Küche und zwar in vegan und modern. Heißt nicht, dass man nicht einige Klassiker auf der Karte wiederfindet, doch sie kommen stets mit einem kleinen Twist daher, der zeigt, dass man hier weiß, wie zeitgemäße Küche funktioniert. Ein paar Beispiele gefällig? Tofu-Reis-Sticks mit Chili-Himbeer-Soße, Gyoza-Teigtaschen, aber mit veganer Füllung und Baos, gefüllt mit Soja-Patty und Gemüse. Vieles kommt in Tapas-Größe daher, zum miteinander Teilen.

Soy Club, Schlossstr. 112, Stuttgart-West, Mo-Fr 11.30-15+17-22, Sa+So 11.30-22 Uhr

Veganes Gold

Neues Restaurant in Stuttgart Veganes Gold – eine Entdeckungsreise mit Charme

Im Stuttgarter Westen gibt es eine neue Adresse für vegane Küche – die Betreiberin hat sich in in der Stadt bereits einen Namen mit veganen Lebensmitteln gemacht. Lohnt sich ein Besuch?

Vietal Kitchen

Hier kommen Liebhaber:innen der asiatischen Küche auf ihre Kosten. Auf der Karte finden sich traditionelle vietnamesische Gerichte wie Currys, Wok-Gerichte, Salate, Suppen und Bowls wieder - für fast jedes Gericht gibt es eine vegane Alternative. Wer Durst hat, bestellt sich einen der exotischen Smoothies oder einfach eine ganze Kokosnuss!

Vietal Kitchen, Landhausstr. 181, Stuttgart-Ost, Mo 12-22.30, Di-Fr 12-23, Sa+So 9.30-23.30 Uhr, mehr Infos >>>

Vhy

Das Vhy kocht nur Veganes. Für die zeitgemäße Gemüseküche im Lokal ist Küchenchef Timo Kadner zuständig. Auf der Karte finden sich Gerichte mit Buchweizen, Bulgur Köfte, Tempura von Blumenkohl und „Planted Chicken“. Im Hinterhof kann man schön unter Bäumen und Schirmen sitzen. Samstag- und Sonntagvormittag gibt es eine vegane Brunchkarte (bis 13 Uhr) und ganz neu ist der vegane Lunch von Dienstag bis Donnerstag.

Vhy, Reinsburgstr. 13, Stuttgart-West, Di-Do 11.30-14+17.30-23, Fr 17.30-23, Sa 10-13+17.30-23, So 10-13 Uhr ﻿

Yuícery

Bowls, Bowls, Bowls: Für alle, die von Bowls nicht genug bekommen können, ist die Yuícery die perfekte Anlaufstelle. In fünf Schritten kann sich hier jede:r seine individuelle Bowl aus Reis, Pasta, Quinoa oder Salat mit verschiedenen Toppings aus den Bereichen „Protein“ „Gemüse & Obst“, „Soße“ und „Nüssen & Co.“ zusammenstellen. Süße Bowls sowie frische selbstgepresste Juices und Smoothies gibt’s natürlich auch. Eine zweite Filiale gibt’s im Milaneo.

Yuícery, Hospitalstr. 19, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 10-21, Sa+So 9-21 Uhr

Cesa Çigköfte

Çig Köfte bedeutet so viel wie „rohe Frikadellen“, doch die türkische Spezialität, die im Stuttgarter Westen serviert wird, hat nichts mit Fleisch am Hut. Die Çig Köfte werden aus Naturweizen, Tomatenmark, gemahlenen Chilischoten und verschiedenen Gewürzen hergestellt und in allerlei veganen Variationen angeboten.

Cesa Çigköfte, Schwabstr. 26, Stuttgart-West, Mo-Sa 11-21 Uhr

Dilgelay

Beim Dönerladen Dilgelay macht das vegane Menü ein Drittel der Speisekarte aus. Neben Seitan-Döner, Gemüse-Döner, Falafeln und veganer Pide gibt’s hier auch eine große Auswahl an veganer Pizza.

Dilgelay, Neckarstr. 156, Stuttgart-Mitte, Mo-So 10-22.30 Uhr

Fruchttick

Klar, hier geht es fruchtig zu. In der Smoothie- und Saftbar wird viel Wert auf frische und regionale Zutaten gelegt. Neben Getränken, Bowls und Salaten stehen Früchtebecher, Müslis und Superfoods auf der Karte. Eines der beiden Lunch-Gerichte ist auch immer vegan.

Fruchttick, Olgastr. 79, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11-15 Uhr, mehr Infos >>>

Imbiss Beirut

Wegen der versteckten Lage ein echter Geheimtipp: Im Imbiss Beirut am Josef-Hirn-Platz geht’s auf kulinarische Reise in den Libanon. Die eine Hälfte der Speisekarte ist dabei rein vegetarisch, das meiste sogar vegan - einfach nachfragen!

Imbiss Beirut, Josef-Hirn-Platz 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-22, So 13-21 Uhr

Vegi Stuttgart

Wenn wir über Falafel sprechen, dürfen wir natürlich auch Vegi Stuttgart nicht vergessen. Unser Tipp: Der Soßen-Mix aus Erdnuss-, Joghurt- und Sesam-Soße macht’s - und nicht zu vergessen: Jeden Tag gibt es einen „Hummus des Tages“.

Vegi Stuttgart, Steinstr. 13, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 11.30-21, Do 11.30-23, Fr 11.30-1, Sa 11.30-3 Uhr

Cupcakes & Bagels

Veganes Backen ist eine hohe Kunst – wegen der Fluffigkeit des Teigs, des Ersatzes des Butteraromas und so weiter, ihr wisst schon. Im Café von Tihana Canjuga und ihrem Mann Bojan gibt es aber täglich nicht nur eine, sondern gar mehrere vegane Sorten Cupcakes und Bagels.

Cupcakes & Bagels, Hölderlinplatz 6, Stuttgart-West, Di-Fr 9-17, Sa+So 9-15 Uhr﻿

Lala Healthy Livin

Hier geht’s gesund zu: Ihr könnt zwischen herzhaften und süße Bowls wählen, aber auch frischgepresste Säfte und Smoothies aus regionalen Bio-Zutaten probieren.

Lala Healthy Livin, Sophienstr. 21 (im Gerber), Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Pâtissier

Und wenn wir schon bei süßen Leckereien sind: Probiert doch direkt die Macarons und Tartelettes (halal, koscher, Bio und zum Teil vegan und glutenfrei) vom Pâtissier in der Kornbergstraße.

Pâtissier, Kornbergstr. 17, Stuttgart-West, Do 12-17, Fr+Sa 10-17, So 12-17 Uhr mehr Infos >>>

Poffers

Poffertjes aus den Niederlanden mögen dem einen oder anderen schon bekannt sein: Im Poffers hat man das Rezept variiert und serviert die kleinen fluffigen Pfannkuchen in verschiedensten Variationen. Auch in vegan! Süß, herzhaft, Greek-Style, klassisch... fast alles geht. Das Frühstücks-Café hat aber auch tolle Burger und andere Gerichte. Und: Im Sommer kann man schön auf der Terrasse sitzen.

Poffers, Urbanstr. 86, Stuttgart-Ost, Mo-Mi 9-16, Fr 9-16, Sa+So 9.30-18 Uhr

Veganes Gold

In der veganen Restaurantszene Stuttgarts ist Alexandra Donath keine Unbekannte: Entweder man kennt sie vom ehemaligen Markthallen-Stand „Vhy! Gold!“ oder von ihrem Food-Blog. Im Westen hat sie ihr eigenes Lokal „Veganes Gold“. Klassische Küche trifft hier auf fancy Kreationen, immer mit Blick auf die richtigen Gewürze und Texturen. Wir haben euch den Food-Spot hier ausführlich vorgestellt.

Veganes Gold, Schlossstr. 77, Stuttgart-West, Do-Sa 17-22 Uhr

Viegan

Vegane Küche trifft hier nicht nur im Namen auf die vietnamesische Küche: Das frisch eröffnete Restaurant Viegan bereichert die Innenstadt mit einer Fusion aus Authentischem und Modernem. Die Küchenklassiker Phô, Curry, Sommerrolle und mehr kommen hier komplett ohne tierische Produkte aus.

Viegan, Neue Brücke 6, Stuttgart-Mitte, Mo-Do+So 11.30-22, Fr+Sa 11.30-23 Uhr

Banh Mi & Bubbles

Das Banh Mi and Bubbles tischt pflanzliche Fleisch- und Fischalternativen zu Ramen, Bao Buns und anderen asiatischen Klassikern auf. Wer sich kulinarisch nicht aus Deutschland wegbewegen möchte, kann die vegane Currywurst probieren. Hier gibt’s zum Essen außerdem eine gute Portion Comedy: Sonntag- und Montagabends treten Nachwuchskünstler:innen auf die Bühne und testen ihr neues Programm.

Banh Mi & Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Mitte, Mo 19-22, Mi+Do 12-14 und 17-22, Fr 17-23, Sa 12-23, So 19-22 Uhr, mehr Infos >>>

Wyld

Der Westen mag’s grün! Hier bringt die Tagesbar Wyld verschiedene Gerichte mit pflanzlichem Fokus auf die Teller. Was nicht vegan ist, wurde auf der Speisekarte entsprechend gekennzeichnet – macht aber sowieso den kleinsten Teil des Angebots aus. Tipp für Spätaufsteher: Hier gibt’s Frühstück bis 14.30 Uhr.

Wyld, Rosenbergplatz 1, Stuttgart-West, tägl. 9-18 Uhr

Kuchenliebe

Unter den Dessert-Fans ist Kuchenliebe schon lange kein Geheimtipp mehr. Kein Wunder: Hier gibt es allerhand Törtchen, Cheesecakes, Brownies und Co. zum Durchprobieren. Dabei werden im Sortiment auch zahlreiche rein vegane Küchlein angeboten. Die Desserts kann man in den mittlerweile zwei Filialen entweder mit einem Kaffee vor Ort genießen oder zum privaten Verzehr mit heimnehmen.

Kuchenliebe, Wilhelmsplatz 7, Stuttgart-Mitte, tägl. 11-17 Uhr; Schwabstr. 24, Stuttgart-West, tägl. 11-17 Uhr

Café Da

In diesem Café gibt’s Kuchen, Torten und Quiche – hausgemacht, täglich wechselnd und mit veganem sowie glutenfreiem Sortiment. Hier könnt ihr den Tag beim Frühstück starten oder zum Mittagessen die Suppe des Tages löffeln.

Café Da, Brennerstr. 29, Stuttgart-Mitte, Di-Do 12-18, Fr-Sa 10-18 Uhr, mehr Infos >>>

