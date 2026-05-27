Verabredung zum Mord Festnahmen in Esslingen: Jugendlicher war bereits im Visier der Ermittler
27.05.2026 - 17:58 Uhr
Das Alter der Festgenommenen ist denkbar gering, erst recht, da der geäußerte Verdacht schwer wiegt: Am vergangenen Freitag führten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes vier 14- bis 16-Jährige nahe der Realschule Oberesslingen ab. Erst in der Folgewoche geben die Ermittlungsbehörden erste Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes bekannt. Doch wie geht es jetzt weiter? Wann ist mit Anklagen zu rechnen?