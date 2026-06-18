Dass das internationale Straßenmusikfestival am kommenden Wochenende, wie es in der Vergangenheit vorkam, unter Regen und Kälte leidet, ist unwahrscheinlich. Stattdessen ist brütende Hitze vorhergesagt. Zwar ist das Blühende Barock Ludwigsburg als Veranstaltungsort mit seinen großen alten Bäumen bei hohen Temperaturen ohnehin einer der angenehmsten Aufenthaltsorte in der Stadt – trotzdem hat das Team des Straßenmusikfestivals vorab zahlreiche Maßnahmen vorbereitet, damit die Besucherinnen und Besucher das Festival genießen können und allenfalls wegen der heißen Rhythmen ins Schwitzen geraten.

„Die angekündigten Temperaturen nehmen wir sehr ernst“, betont man seitens der Veranstalter Pulsmacher und Blühenden Barocks. „Gleichzeitig möchten wir zeigen, dass ein Sommertag mit viel Musik, Familienprogramm und guter Vorbereitung auch bei hohen Temperaturen ein besonderes Erlebnis sein kann.“

Mehr Sonnenschirme, mehr Pavillons, mehr Wasser

So wird in den Gastronomiebereichen die Anzahl der Pavillons und Sonnenschirme erhöht – und nicht nur das: Im Café am Rosengarten beispielsweise bekommt man von 14 bis 17 Uhr bei einer Bestellung von Mineralwasser die doppelte Menge zum selben Preis.

Auf der Kürbiswiese werden Wassersprinkler aufgestellt, außerdem kann man kleine, mitgebrachte Kinderpools mit Wasser auffüllen. Auch Wasserpistolen und Gießkannen mit feinem Brausekopf sind erlaubt und können hier und an allen Springbrunnen im Park kostenlos mit Wasser gefüllt werden – das soll für zusätzlichen Sommerspaß sorgen.

Im Südgarten liefern Sprinkleranlagen am See und in den ornamental gestalteten Grünbereichen in regelmäßigen Abständen angenehme Abkühlung.

Auch die Mitbringregeln sind familienfreundlich und auf Hitze ausgerichtet. Kleine Sonnenschirme, Picknickdecken und Kühltaschen dürfen mitgenommen werden. Und wer will, darf es sich auch in Badehose oder Bikini luftig machen. Zudem verteilt der Partner Sparda-Bank wie in jedem Jahr großzügig kostenlose Sonnenhüte und Sitzkissen.