Im Vorjahr feierte das VfB-Weihnachtssingen mit Stars wie Andrea Berg und Vanessa Mai Premiere. Diesmal wird das beliebte Event abgesagt. Die Gründe – und wo trotzdem gesungen wird.
11.11.2025 - 12:30 Uhr
Über 15.000 Fans haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit Stars wie Andrea Berg, The BossHoss, Vincent Gross, Aisata Blackman und Patricia Kelly sowie den Hymnus-Chorknaben beim ersten VfB-Weihnachtssingen in der MHP-Arena in Stuttgart gesungen – ein emotionaler Abend voller Gänsehautmomente. Zum Finale standen Popstars und VfB-Spieler gemeinsam auf der Bühne. In vielen deutschen Stadien ist das gemeinsame Weihnachtssingen längst zu einer beliebten Tradition geworden. Doch in diesem Jahr müssen die VfB-Fans auf eine Neuauflage verzichten.