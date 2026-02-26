Wie der Spagat zwischen Familie und Arbeit gelingt, wenn man gemeinsam ein Gastro-Unternehmen führt? Dazu gaben Spitzenköchinnen- und Köche beim Talk unserer Zeitung Einblicke.
26.02.2026 - 14:09 Uhr
Essen ist ein Gemeinschaftserlebnis, es bringt Menschen zusammen. Ob in geselliger Runde im Restaurant oder beim Sonntagsessen bei Oma. Für Gastronomen ist diese Leidenschaft aber noch viel mehr als das – es ist ihr Lebenswerk. Durch drei Beispiele erfolgreicher Familienunternehmen in der Gastronomie hat Kulinarik-Redakteurin Anja Wasserbäch am Mittwochabend bei einer Veranstaltung unserer Zeitung geführt.