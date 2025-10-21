Seine Architektur war eigenwillig und zukunftsweisend: Mit lokalen Visionen zu einem Weltarchitekten endete in Leonberg eine Veranstaltungsreihe zu Ehren von Frei Otto.
21.10.2025 - 06:24 Uhr
Mit zahlreichen Veranstaltungen hate Leonberg an den berühmten Architekten Frei Otto erinnert, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Bis zu seinem Tod im Jahr 2015 hat er viele Jahrzehnte im Leonberger Teilort Warmbronn gelebt. Dort fanden nun die letzten Veranstaltungen statt, die sich dem durch seine eigenwillige, zukunftsweisende Architektur in Leichtbauweise bekannt gewordenen Architekten widmeten. Nach einem Symposium über Frei Ottos gestalterische Visionen waren „Lokale Visionen“ das Thema einer Gesprächsrunde in der Rolf-Wagner-Halle.