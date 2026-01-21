 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. In Sindelfingen stricken – in Steinenbronn von den Socken sein

Veranstaltungen im Kreis In Sindelfingen stricken – in Steinenbronn von den Socken sein

Veranstaltungen im Kreis: In Sindelfingen stricken – in Steinenbronn von den Socken sein
1
Die Narren-Dämmerung bringt die Steinenbronner auf die Füße. Foto: Kost

Beim Strickkino in Sindelfingen strickt und guckt man im gedämpftem Licht, und in Steinenbronn ist der Fasnetsumzug in der Dämmerung.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Der Dämmerungsumzug, das Highlight im Fasnetskalender von Steinenbronn, beginnt am Samstag, 24. Januar, in der Ortsmitte. Das Großereignis der Narrenzunft startet um 16.33 Uhr. Hunderte von Narren ziehen im traditionellen Häs durch den Ort und zelebrieren mit viel Musik und noch mehr guter Laune die närrische Kultur. Junge Talente im Schloss Der Kulturkreis Grafenau lädt zu einem Sonderkonzert mit Schülerinnen und Schülern der Tübinger Musikschule ein. Der Kammermusikabend beginnt am Samstag, 24. Januar, um 19 Uhr im Maltesersaal im Schloss Dätzingen, Schlossstraße 1. Junge Talente spielen Werke aus vier Jahrhunderten. Es erklingt Musik von Beethoven bis Schubert und Debussy, bis zum britischen Filmkomponisten Malcolm Arnold. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden. Noch’n Pilz Das Deutsche Fleischermuseum am Böblinger Marktplatz verwandelt sich am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr in eine Zukunftswerkstatt. Das Labor für Kunst und Nachhaltigkeit der Freien Kunstakademie Nürtingen lädt als besonderen Beitrag zur Sonderausstellung „fungi future“ zu einem Workshop ein, der gleichermaßen experimentell und überraschend ist: Papier aus Pilzen schöpfen – und auf Wunsch sogar essen. An der Nadel Stricken, häkeln und schwätzen sind ausdrücklich erwünscht, wenn am Sonntag, 25. Januar, das Strickkino um 15 Uhr im Sindelfinger Kulturpavillon, Calwer Straße 36, beginnt. Von 16 Uhr an wird die französische Komödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“ gezeigt. Bei gedämpftem Licht darf in der Vorführung gestrickt werden. Der Wolleladen „Wald Wolle“ aus Sindelfingen ist mit einer kleinen Auswahl seines Sortiments vor Ort und hat für jeden Gast eine Überraschung dabei. Gespräche über das gemeinsame Hobby sind willkommen. Ein Gläschen Sekt zum neuen Jahr Nicht mehr ganz so taufrisch ist das neue Jahr, aber es stehen noch zwei Neujahrsempfänge an. Der in Aidlingen beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der Sonnenberghalle beim Sportgelände, und in Schönaich ist von 14 Uhr an in der Gemeindehalle, Im Hasenbühl 5, Zeit für ein Gläschen Sekt.

 
Kein Dämmerungsumzug ohne Hexenpyramide. Foto: Kost

Weitere Themen

Musiker aus Leonberg: Kinderheim, DSDS und jetzt rappender Fußballtrainer: Sanils Geschichte bewegt

Musiker aus Leonberg Kinderheim, DSDS und jetzt rappender Fußballtrainer: Sanils Geschichte bewegt

Salji Zivoli hatte es im Leben nicht einfach. Doch der Warmbronner – Künstlername: Sanil – ist immer wieder aufgestanden. Anteil daran hatte die Musik-Community „Lubu Beatz“.
Von Marius Venturini
Dagersheimer Ortsschild fehlt: Was soll der Quatsch? Dagersheimer Ortsschild geklaut

Dagersheimer Ortsschild fehlt Was soll der Quatsch? Dagersheimer Ortsschild geklaut

In der Albert-Schweitzer-Straße fehlt seit Neuestem das Ortsschild. Wer kann das denn brauchen?
Von Ulrich Stolte
OB-Wahl Böblingen: Windpark vom Tisch – Warum es beim Gebiet BB14 trotzdem emotional wird

OB-Wahl Böblingen Windpark vom Tisch – Warum es beim Gebiet BB14 trotzdem emotional wird

Bei der Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl scheint das für Böblingen eigentlich beendete Thema Windpark noch immer die Gemüter zu erhitzen. Vor allem ein Kandidat erntet Zustimmung.
Von Martin Dudenhöffer
Katastrophenschutz: Landkreis Böblingen muss Sirenennetz eindampfen

Katastrophenschutz Landkreis Böblingen muss Sirenennetz eindampfen

Rückschlag für die Sicherheit im Kreis Böblingen: Trotz großer Ambitionen lässt das geplante Sirenennetz auf sich warten. Das Land bewilligt viel zu wenig Geld.
Von Jan-Philipp Schlecht
Besuch im Landtag: Bürger aus dem Kreis Böblingen schnuppern Parlamentsluft

Besuch im Landtag Bürger aus dem Kreis Böblingen schnuppern Parlamentsluft

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Böblingen haben am 5. Februar die Chance, an einer Sitzung des Landtags teilzunehmen. Zur Abrundung gibt es ein gemeinsames Mittagessen.
Von ber
Prozess am Landgericht Stuttgart: Opfer oder Täter – in Böblingen Frau mit Messer aufgelauert?

Prozess am Landgericht Stuttgart Opfer oder Täter – in Böblingen Frau mit Messer aufgelauert?

Vor dem Landgericht muss sich ein 38-Jähriger auch wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten. Ist der Mann von einer Frau besessen gewesen oder Opfer einer Intrige geworden?
Von Henning Maak
Für Entdecker in Weil im Schönbuch: Einfach alles mal selber machen im neuen Kreativladen

Für Entdecker in Weil im Schönbuch Einfach alles mal selber machen im neuen Kreativladen

Simone Wörn aus Weil im Schönbuch hat eine Werkstatt eingerichtet, die der Selbsterfahrung dient: in Malen, Werken, Backen, auch mal in Erde graben. Kinder sind die Hauptpersonen.
Von Veronika Andreas
Zwischen Flacht und Mönsheim: Nach langer Sanierung: Porschestraße bald wieder befahrbar

Zwischen Flacht und Mönsheim Nach langer Sanierung: Porschestraße bald wieder befahrbar

Nach rund einem Jahr Bauzeit soll auf der Kreisstraße zwischen Flacht und Mönsheim wieder der Verkehr rollen. Unumstritten war das Sanierungsprojekt mit Radweg nicht.
Von Brunhilde Arnold
OB-Wahl in Böblingen: So denken die Böblinger über die OB-Kandidaten

OB-Wahl in Böblingen So denken die Böblinger über die OB-Kandidaten

Zweieinhalb Stunden diskutierten die sechs OB-Kandidaten am Montagabend über Böblinger Streitthemen. Wie blicken die Zuschauer auf die Kandidaten? Wir haben uns umgehört.
Von Martin Dudenhöffer
Böblingen: Autokran in der Bahnhofstraße

Böblingen Autokran in der Bahnhofstraße

Großes Gerät: am Mittwoch, 28. Januar, wird die Bahnhofstraße auf Höhe der Kreissparkasse halbseitig gesperrt.
Von cas
 
 