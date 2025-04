Mit unserer Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ sind unsere Leserinnen und Leser näher dran am Puls der Landeshauptstadt. „Sind wir ,FilmLänd‘?“ heißt am 28. April im SpardaWelt Eventcenter das nächste Thema. Wir haben tolle Gäste!

Sind wir FilmLänd? – das ist das nächste Thema der Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ unserer Zeitung. Seien Sie dabei – am Montag, 28. April, im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart (Am Hauptbahnhof 3). Beginn ist um 19 Uhr.

Und das ist unser Podium: Annegret Richter, künstlerische Leiterin des Internationalen Trickfilmfestes Stuttgart; Stefanie Larson, Leiterin des baden-württembergische Animations- und Medienclusters; Andreas Bareiss, neuer Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg; Simone Baumann, Geschäftsführerin des Filmnetzwerkunternehmens German Films in München sowie Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig unter: www.zeitungerleben.de/mittendrin.

Arne Braun kommt fast ins Schwärmen, wenn er über die Entwicklung des Filmstandortes Baden-Württemberg spricht. „Baden-Württemberg“, sagt der Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unserer Zeitung, „ist in den vergangenen Jahren zum führenden deutschen Standort im Bereich des Animationsfilms und der digitalen Spielfilmherstellung aufgestiegen“. Und er ergänzt: „In keinem anderen Bundesland werden von so vielen Unternehmen und Beschäftigten Spielfilme und Serien rein digital generiert.“

Tatsächlich unterstützt das Land über die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mit einem Gesamtbudget von rund 18 Millionen Euro im Jahr unter anderem die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Kino-, Fernseh- und Filmproduktionen sowie den Kinosektor im Südwesten. Ist dies aber wirklich viel? Darüber wollen wir reden – am Montag 28. April, bei unserem „Mittendrin“-Abend im SpardaWelt Eventcenter.

Mit dabei ist dann Andreas Bareiss: Vormals bei dem europaweit aktiven Produktionsunternehmen Gaumont in der Verantwortung, ist Bareiss nun von 1. Mai an neuer Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Wie sieht der Macher die Voraussetzungen für das Filmschaffen im Land, wie sieht er die Weiterentwicklung der Filmakademie – und wie beurteilt er die Verzahnung von Ausbildungs- und Produktionsstandort? Auf Andreas Bareiss warten bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Ernennung zum Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg viele Fragen.

Das Trickfilmfestival wächst weiter

Aushängeschild für den besonderen Rang als Animationsstandort ist das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart, das auch in diesem Jahr in den Innenstadtkinos in der Bolzstraße sowie auf dem Schlossplatz stattfindet. „Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart“, sagt Arne Braun, „hat sich als größtes deutsches und zweitgrößtes internationales Festival für Animationsfilm etabliert. Und es ist eines von nur wenigen Oscar-qualifying Animationsfilm-Festivals in Europa. Das heißt: Wer in Stuttgart den Grand Prix im Internationalen Wettbewerb gewinnt, kommt automatisch auf die Longlist für die Academy Awards in Los Angeles.“

Qualität der Filme ist entscheidend

Zuvorderst hängt der Erfolg des Festivals an der Qualität der Produktionen. Wie will Annegret Richter als künstlerische Leiterin des Trickfilm-Festivals diese Qualität sichern? Antworten gibt Richter hierauf ebenso wie auf das Zusammenspiel des Festivals mit dem weltweit beachteten Branchentreff FMX. „Das Land“, sagt Arne Braun, „hat den Zusammenschluss des Trickfilm-Festivals mit dem Branchenmarkt Animation Production Days und der einflussreichen Fachkonferenz FMX – Film & Media Exchange unter dem Dach ,Stuttgart Animated Week’ mit vorangetrieben.“ Und: „Die ,Stuttgart Animated Week’ zeigt, was im Bereich Animation, visuelle Effekte und Games alles möglich ist und vernetzt Kreativschaffende und Fachleute aus der Industrie.“ Ist dieser Weg richtig? Die Frage geht an Stefanie Larson, Leiterin des baden-württembergischen Animations- und Medienclusters, aber – für den immer wichtigen Blick von Außen – auch an Simone Baumann, Geschäftsführerin des Filmnetzwerkunternehmens German Films in München. Wer für die Vermarktung deutscher Filme im Ausland zuständig ist, hat einen kühlen Blick auf die Förderrealitäten – und national reichen diese aus Sicht von Simone Baumann „bei weitem nicht aus“.

Nach Lesart des Landes verfügt Baden-Württemberg mit dem Animation Media Cluster Region Stuttgart über einen in dieser Form bundesweit einmaligen Zusammenschluss von momentan 23 Firmen sowie fünf baden-württembergischen Hochschulen und Akademien und der Film- und Medienfestival gGmbH, dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und der FMX.

Reicht das Netzwerk aus?

Ist dieses Netzwerk belastbar genug? Welche Kräfte kann es noch entwickeln? Und wie fügt es sich in ein Zusammenspiel ein, das aus Sicht von Staatssekretär Arne Braun bis hin zu neuen Allianzen mit dem Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart immer tragfähiger wird? Ist also Baden-Württemberg „FilmLänd“? Das ist, wenige Tage vor dem Start der „Stuttgart Animated Week“ mit Tickfilm-Festival und FMX am 6. Mai, das Thema unserer Mittendrin-Veranstaltung „Sind wir FilmLänd“ am Montag, 28. April, um 19 Uhr im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart (Am Hauptbahnhof 3). Sie können dabei sein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig unter: www.zeitungerleben.de/mittendrin .

