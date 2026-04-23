Verbandsliga Handball Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach
Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag den Tabellenführer, das Team des TV Oeffingen gastiert in Ludwigsburg.
Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag den Tabellenführer, das Team des TV Oeffingen gastiert in Ludwigsburg.
Als die Handballer des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen vor gut einem Monat in der Oeffinger Sporthalle gejubelt haben, wussten sie, dass sie nach dem 30:28-Sieg gegen den ersten Verfolger TV Oeffingen so gut wie sicher in die Oberliga aufgestiegen waren. Die Mannschaft des SV Fellbach dagegen hatte an selber Stelle keinen Grund zu feiern. Das Team um den Trainer Frank Schmid verlor am vergangenen Samstag das Stadtderby in der Verbandsliga beim Tabellenzweiten in Oeffingen mit 22:33. Da wäre jetzt Zeit zur Wiedergutmachung, zumal am Samstag, 20 Uhr, das letzte Heimspiel dieser Saison in der Zeppelinhalle ansteht. Der Gegner allerdings heißt: TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Dieser gefällt sich in der Rolle des Spaßverderbers. „Wir wollen uns ordentlich präsentieren, wir haben ja nichts zu verlieren“, sagt Frank Schmid.