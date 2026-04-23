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  6. Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Verbandsliga Handball Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Verbandsliga Handball: Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach
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Frank Schmid, der Trainer des SV Fellbach, hofft, dass sich sein Team gegen den Spitzenreiter noch einmal gut präsentiert. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag den Tabellenführer, das Team des TV Oeffingen gastiert in Ludwigsburg.

Als die Handballer des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen vor gut einem Monat in der Oeffinger Sporthalle gejubelt haben, wussten sie, dass sie nach dem 30:28-Sieg gegen den ersten Verfolger TV Oeffingen so gut wie sicher in die Oberliga aufgestiegen waren. Die Mannschaft des SV Fellbach dagegen hatte an selber Stelle keinen Grund zu feiern. Das Team um den Trainer Frank Schmid verlor am vergangenen Samstag das Stadtderby in der Verbandsliga beim Tabellenzweiten in Oeffingen mit 22:33. Da wäre jetzt Zeit zur Wiedergutmachung, zumal am Samstag, 20 Uhr, das letzte Heimspiel dieser Saison in der Zeppelinhalle ansteht. Der Gegner allerdings heißt: TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Dieser gefällt sich in der Rolle des Spaßverderbers. „Wir wollen uns ordentlich präsentieren, wir haben ja nichts zu verlieren“, sagt Frank Schmid.

 

Allerdings war die Derbyniederlage für ihn zuletzt nicht die einzige schlechte Nachricht. Der Rückraumspieler Jan Spindler kam aus Oeffingen mit einem Kreuzbandriss zurück und wird den Fellbacher Handballern bis weit in die nächste Saison hinein fehlen. Zudem sind weitere Akteure angeschlagen. „Mal sehen, inwieweit wir in der Lage sind, dagegenzuhalten. Das Spiel kann in alle Richtungen gehen“, sagt Frank Schmid. Das hängt wohl auch davon ab, wie ernst die Gäste diese Begegnung in der Fellbacher Zeppelinhalle noch nehmen.

Der TV Oeffingen bereitet sich längst auf die Saisonverlängerung vor

Beim Stadtnachbarn TV Oeffingen hat nach der Niederlage gegen den designierten Aufsteiger Ende März die Vorbereitung auf die Saisonverlängerung begonnen. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried hat ja in einer Aufstiegsrunde Mitte Mai selbst noch die Chance auf den Sprung in die Oberliga. Am Samstag (18 Uhr, Mehrzweckhalle in Ludwigsburg-Oßweil) gastiert sie beim Tabellenfünften HB Ludwigsburg. „Der hat in Jonas Krautt, Marc Weschenbach oder auch Alexander Nicolai ähnliche Spielertypen, wie auch unsere voraussichtlichen Gegner in der Aufstiegsrunde“, sagt Tobias Unfried, der sein Team deshalb intensiv auf die nächste Aufgabe vorbereitet hat.

Hocketse beim SV Fellbach mit Ehrung des Spielers der Saison

Die Fellbacher Handballer werden am Samstag – völlig unabhängig vom Ausgang der Begegnung am Abend mit dem Tabellenführer – zum Saisonabschluss ihre gewohnte Hocketse organisieren. Sie startet um 11 Uhr mit Mannschaftsehrungen. Für das leibliche Wohl ist tagsüber gesorgt. Von 14 Uhr an beginnen die Ligaspiele der verschiedenen Teams. Um 19.45 Uhr werden der Spieler und die Spielerin des Jahres geehrt.

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