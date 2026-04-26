Verbandsliga SV Fellbach Dem Meister ein Bein gestellt
Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach um Felix Wente trotzen daheim dem TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 32:32-Unentschieden ab.
Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach um Felix Wente trotzen daheim dem TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 32:32-Unentschieden ab.
Nach der gut besuchten Abschluss-Hocketse vor der Zeppelinhalle war der Abteilungsleiter Dieter Pfeil am Samstagabend eher zurückhaltend, ob das abschließende Heimspiel für die Handballer des SV Fellbach ähnlich erfolgreich verlaufen sollte. Aus zwei Gründen: zum einen stellte sich der Tabellenführer und Verbandsliga-Meister TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen beim Tabellendritten vor, zum anderen mussten die Gastgeber verletzungsbedingt auf Jan Spindler und Felix Mergenthaler sowie auf die beiden Tormänner Yannick Beck und Dominik Osap verzichten. Maximilian Steiner aus dem zweiten Team stand zwischen den Pfosten. Die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid hat dann aber vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle eine kämpferische Glanzleistung gezeigt und dem designierten Aufsteiger ein 32:32-Unentschieden abgetrotzt. „Wir haben nach der Niederlage in Oeffingen eine gute Reaktion gezeigt, das Tempo hochgehalten und gekämpft bis zum Schluss“, sagte der Coach des SV Fellbach.