 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Dem Meister ein Bein gestellt

Verbandsliga SV Fellbach Dem Meister ein Bein gestellt

Verbandsliga SV Fellbach: Dem Meister ein Bein gestellt
1
Felix Wente (mit Ball) Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach um Felix Wente trotzen daheim dem TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 32:32-Unentschieden ab.

Nach der gut besuchten Abschluss-Hocketse vor der Zeppelinhalle war der Abteilungsleiter Dieter Pfeil am Samstagabend eher zurückhaltend, ob das abschließende Heimspiel für die Handballer des SV Fellbach ähnlich erfolgreich verlaufen sollte. Aus zwei Gründen: zum einen stellte sich der Tabellenführer und Verbandsliga-Meister TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen beim Tabellendritten vor, zum anderen mussten die Gastgeber verletzungsbedingt auf Jan Spindler und Felix Mergenthaler sowie auf die beiden Tormänner Yannick Beck und Dominik Osap verzichten. Maximilian Steiner aus dem zweiten Team stand zwischen den Pfosten. Die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid hat dann aber vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle eine kämpferische Glanzleistung gezeigt und dem designierten Aufsteiger ein 32:32-Unentschieden abgetrotzt. „Wir haben nach der Niederlage in Oeffingen eine gute Reaktion gezeigt, das Tempo hochgehalten und gekämpft bis zum Schluss“, sagte der Coach des SV Fellbach.

 

Es war überhaupt erst der zweite Punktverlust für die Gäste aus Alfdorf in dieser Saison – den ersten Zähler hatten sie Ende November des vergangenen Jahres beim 29:29-Remis gegen das Team des TV Oeffingen abgegeben. Das gibt der Vorstellung der Fellbacher Handballer noch eine besondere Note.

Joe Traub vom SV Fellbach netzt zehnmal ein

Von Beginn an waren sie hellwach und konnten ihre Führung in der elften Spielminute auf 8:5 ausbauen, zur Halbzeit lagen sie mit 19:17 vorn. Im Zentrum war es für den Spielmacher Joe Traub und seine Mitstreiter mitunter schwierig, sich gegen die groß gewachsenen Abwehrmänner Vanja Zec, Sascha Laurenz und Fabian Gross durchzusetzen. Oftmals klappte es besser über die Außenpositionen; von der linken Seite war Mika Schauer sieben Mal erfolgreich, am Kreis zeigte sich ab und zu Cedric Freudenreich. Felix Wente indes ließ sich von dieser Abwehrreihe nicht beeindrucken und kam am Ende auf acht Treffer. Und der flinke Joe Traub kam doch immer wieder durch und war mit zehn Toren der beste SVF-Werfer.

Abteilungsleiter Dieter Pfeil vom SV Fellbach ist stolz auf sein Team

Bemerkenswert war aber insbesondere die Tatsache, dass die Gastgeber sich in diesem Spiel auch dann nicht aufgaben, als sie gegen den Favoriten acht Minuten vor Schluss mit 27:30 in Rückstand lagen. Sie kämpften sich zurück. Und so war am Samstag auch der Abteilungsleiter Dieter Pfeil rundum zufrieden. Zunächst mit der Saison-Abschlussfeier, anschließend mit dem Auftritt der Fellbacher Handballer: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die 60 Minuten lang mit dem Aufsteiger mithalten konnte.“

SV Fellbach: Steiner – Joe Traub (10/2), Wente (8), Schauer (7), Freudenreich (3), Dierl (2), Georg (1), Kapp (1), Aldinger, Pick, Spiertz, Waldraff.

Weitere Themen

Oberliga TSV Schmiden: Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Oberliga TSV Schmiden Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag beim Tabellenletzten TSV Altensteig mit 36:32 und sind nur noch einen Schritt entfernt vom Aufstieg in die Regionalliga.
Von Maximilian Hamm
Verbandsliga TV Oeffingen: Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Verbandsliga TV Oeffingen Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.
Von Maximilian Hamm
Verbandsliga SV Fellbach: Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Verbandsliga SV Fellbach Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen am Freitagabend das Spiel beim FSV Waiblingen mit 2:1 und haben sich damit in der Tabelle auf den fünften Platz verbessert.
Von Susanne Degel
Landesliga TV Oeffingen: Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Landesliga TV Oeffingen Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gastieren am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenletzten SV Kaisersbach und wollen endlich ihre Negativserie stoppen
Von Eva Herschmann
Verbandsliga SV Fellbach: Alle sind heiß aufs Derby gegen den Nachbarn FSV Waiblingen

Verbandsliga SV Fellbach Alle sind heiß aufs Derby gegen den Nachbarn FSV Waiblingen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, beim FSV Waiblingen an. Das Hinspiel endete vor 800 Zuschauern mit 2:2.
Von Susanne Degel
Verbandsliga Handball: Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Verbandsliga Handball Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag den Tabellenführer, das Team des TV Oeffingen gastiert in Ludwigsburg.
Von Maximilian Hamm
Sportlich fit mit 96 und 93 Jahren: „Wer rastet, der rostet“: Wie zwei Fellbacher die Grenzen des Alters verschieben

Sportlich fit mit 96 und 93 Jahren „Wer rastet, der rostet“: Wie zwei Fellbacher die Grenzen des Alters verschieben

Mit seinen rund 50 Reha- und Gesundheitssportkursen ist der SV Fellbach die Nummer eins im Umland. Rund 850 Frauen und Männer im Alter von 20 bis 96 Jahren sind wöchentlich dabei.
Von Susanne Degel
Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II: Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die SG Weissach im Tal mit 40:34 und haben den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

Fußball-Verbandsliga Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

In dem 28-jährigen Torwart Enrico Caruso haben die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach den nächsten Zugang für die neue Saison verpflichtet.
Von Susanne Degel
Verbandsliga SV Fellbach: Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

Verbandsliga SV Fellbach Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

Der Verbandsliga-Akteur des SVF überzeugt nach langer Verletzungspause auf ganzer Linie. Beim TV Oeffingen überlegt der Trainer Haris Krak als Stürmer einzuspringen.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 