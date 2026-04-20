Verbandsliga SV Fellbach: Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

Es ist nicht immer einfach, den Titel Spieler des Spiels nach einer Fußballbegegnung zu vergeben. Manchmal sticht kein einziger Akteur mit seiner Leistung heraus, manchmal sind es aber auch gleich zwei oder drei, die sich für ihren Auftritt die Note eins mit Sternchen verdient haben. Auch die Trainer, im Fall des SV Fellbach Kiriakos und Nicos Gountoulas, tun sich manchmal schwer, wenn man sie nach dem auffälligsten Spieler befragt. Am vergangenen Samstag allerdings, nach dem Verbandsliga-Spiel des SVF gegen den VfB Friedrichshafen (3:0-Sieg), musste Nicos Gountoulas keine Sekunde überlegen. Noch bevor die Frage nach dem Spieler des Spiels überhaupt ausgesprochen war, warf er enthusiastisch den Namen Henry Strahl in die Runde. „Er ist der Man of the match. Auf jeden Fall. Was er geleistet hat, war unglaublich“, sagte der Coach. Nicht nur, dass der 23-Jährige, der im Juli 2024 von der SKV Rutesheim zum SVF gekommen war, als linker Außenverteidiger keinen einzigen Zweikampf verloren hatte, er schaltete sich bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute auch immer wieder mit seiner Schnelligkeit sehenswert in die Offensivbemühungen der Gastgeber ein. Der Auftritt des 1,90 Meter großen Spielers wurde von seinen Trainern aber auch deshalb so gefeiert, weil es der erste in der Verbandsliga in dieser Saison war – und das gleich von Beginn an. Zuvor hatte Strahl lediglich zweimal im Bezirksliga-Team der Fellbacher Spielpraxis gesammelt. Davor wiederum war Strahl mehr als ein Jahr verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt gewesen, weil er sich im Januar 2025 bei der Sindelfinger Fußball-Hallengala eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Den Titel Spieler des Spiels hat er sich deshalb absolut verdient, auch wenn die Konkurrenz diesmal richtig groß war. Torwart Levin Härtel zeigte sich total fokussiert und selbstbewusst und pflückte jeden Ball, der in den Strafraum segelte, sicher herunter. A-Junior Niklas Loraing spielte im Team zwar erstmals in der Innenverteidigung, agierte dort aber wie ein alter Hase. Und auch an Adao Gutzeits Verteidigungskünsten bissen sich die Friedrichshafener auf der rechten Seite die Zähne aus. Vier Kandidaten für den Titel – das hat es wahrlich schon lange nicht mehr gegeben.

Die Sturmmisere beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen hält nun schon seit geraumer Zeit an. Erst dreimal hat der TVOe in den sieben verlorenen Begegnungen seit dem Wiederbeginn nach der Winterpause getroffen – und im gleichen Zeitraum 19 Gegentore bekommen. Einmal traf Kevin Kloos beim 1:5 gegen die Sport-Union Neckarsulm, einmal Maldin Ymeraj beim 1:2 gegen den TSV Heimerdingen und zuletzt Leonis Memaj vor drei Wochen, am 20. Spieltag, beim 1:4 gegen die TSG Öhringen. Seitdem herrscht totale Flaute in der Offensive. Dennoch war es eigentlich eher scherzhaft gemeint, als Trainer Haris Krak, zu seinen aktiven Zeiten ein Vollblutstürmer, in der vergangenen Woche sagte, dass er vielleicht doch wieder selbst die Kickstiefel schnüren müsse. Doch aus dem Spaß könnte tatsächlich Ernst werden, denn die Lage wird immer prekärer. Der TVOe ist mittlerweile vom sechsten auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht und hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem GSV Pleidelsheim auf dem Abstiegsrelegationsrang. Im Hintergrund hat der 46-Jährige jedenfalls schon mal alles für den Ernstfall vorbereitet und seinen Spielerpass wieder zum TV Oeffingen transferiert. „Vielleicht muss ich ja doch noch eingreifen“, sagte Krak nach der 0:4-Heimpleite am Sonntag gegen die SKV Rutesheim, bei der die Oeffinger erneut nicht trafen und bei der sich auch kein Akteur den Titel Spieler des Spiels verdiente. Der SV Fellbach II ist auf Platz acht geklettert Ein wichtiger Heimsieg im Kampf um den Ligaverbleib in der Staffel 1 der Kreisliga A ist den Fußballern des SV Fellbach II am Sonntag gelungen – 3:2 gegen den Aufsteiger 1. FC Hohenacker. Damit ist das Team um Trainer Mario Palomba auf den achten Tabellenplatz geklettert. Bei aktuell wohl drei Direktabsteigern ist der Ligaverbleib aber noch längst nicht sicher. Zum Relegationsplatz (Rang zwölf), den derzeit das Team aus Hohenacker inne hat, beträgt der Vorsprung vier Zähler. Am kommenden Sonntag ist der SVF II spielfrei, ehe es am 3. Mai zum Meisterschaftsmitfavoriten TV Weiler/Rems um den Trainer Markus Weiß geht, Vater des SVF-Verbandsliga-Akteurs Niklas Weiß.