Verbandsliga SV Fellbach: Im letzten Heimspiel noch einmal glänzen

Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, den SSV Ehingen-Süd empfangen, dann wollen sie sich noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Denn es ist bereits das letzte Heimspiel in der noch bis zum 6. Juni andauernden Saison. „Wir wollen uns mit einem Sieg von unserem Publikum verabschieden“, sagt Nicos Gountoulas aus dem Trainerteam des SVF.

Einfach indes dürfte es nicht werden. Die Gäste, die das Hinspiel Mitte November des vergangenen Jahres nur mit 0:1 verloren hatten – für die Fellbacher hatte Ibrahim Njie getroffen –, stehen mit dem Rücken zur Wand. Klar nämlich ist inzwischen, dass es am Ende sechs oder sieben Direktabsteiger geben wird. Sechs, wenn am letzten Oberliga-Spieltag (30. Mai) der Türkische SV Singen auf den fünftletzten Platz rutscht oder wenn sich der VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga (5. bis 10. Juni) behauptet. Andernfalls sieben. Um überhaupt noch eine Chance zu haben, das Abstiegsgespenst zu vertreiben, müssen die Gäste auf Tabellenplatz 13 ihre beiden letzten Spiele gewinnen – und auf entsprechende Ergebnisse der unmittelbaren Tabellennachbarn hoffen. „Das Spiel wird kein Selbstläufer werden“, sagt Nicos Gountoulas. „Der Gegner wird und richtig fordern.“

Die Spieler des SV Fellbach müssen wieder mutiger spielen

Um nach den beiden jüngsten Niederlagen wieder einmal als Sieger vom Platz zu gehen und um in der Tabelle wieder den einen oder anderen Platz gut zu machen, müssen die Fellbacher um ihren Kapitän Leon Bauer wieder mutiger spielen, mehr Ballbesitz haben und die Abstände zwischen den einzelnen Reihen kompakter halten. Dafür sieht es personell wieder deutlich besser aus als noch vor Wochenfrist. Bis auf Thomas Bauer, Henry Strahl und Patrik Martinovic sind wohl wieder alle Spieler an Bord.

Von der SG Weinstadt kommt ein 18-Jähriger zum SV Fellbach

Parallel zu den Vorbereitungen auf die letzte Heimpartie sind weitere Personalentscheidungen gefallen. So wird sich der SV Fellbach wieder von Winterzugang Adam Heilig trennen, ebenso von Filip Stanic. Neu im künftigen Kader steht Ermir Ajeti vom Landesligisten SG Weinstadt. Der 18-Jährige stand in dieser Saison als A-Junior zwölfmal im Spieltagsaufgebot der Weinstädter, kann im rechten und linken Mittelfeld eingesetzt werden, hat eine starke Schusstechnik und gilt als besonders ehrgeizig.

Drei Fellbacher wechseln zum FSV Waiblingen

Klar ist inzwischen auch, dass Thomas Bauer zum Oberligisten FC Nöttingen wechselt und sich Niklas Weiß und Bendito Calemba dem Verbandsliga-Absteiger FSV Waiblingen angeschlossen haben. Zum künftigen Landesligisten wechselt auch David Gerstner, der aktuelle U-19-Kapitän beim SV Fellbach.