Verbandsliga SV Fellbach Nach der Pause fehlt dann doch das Harz am Ball
Die Verbandsliga-Handballer des SVF verlieren das finale Spiel und beenden die Runde auf dem fünften Platz.
Die Verbandsliga-Handballer des SVF verlieren das finale Spiel und beenden die Runde auf dem fünften Platz.
Mit einer 24:26-Niederlage bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am vergangenen Samstagabend die Saison in der Staffel 2 beendet. In der Tabelle ist das Team um den Trainer Frank Schmid damit noch vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen. Die Gastgeber indes müssen trotz des Erfolges den Gang in die Landesliga antreten, weil der TV Spaichingen beim TV Oeffingen einen Punkt geholt hat und bei Punktgleichheit mit der SG aufgrund des direkten Vergleichs auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.