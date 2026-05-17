Verbandsliga SV Fellbach: Nur zwei brummende Köpfe geholt

Die Luft bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach scheint nach dem 4:2-Sieg am Spieltag zuvor in Holzhausen raus zu sein. Zumindest präsentierte sich das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am Samstag im Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall nicht gerade in Spiellaune. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage, die zwar absolut in Ordnung geht, deren Höhe den Trainern aber nicht passte. „Das ist ein absolutes No-Go“, sagte Kiriakos Gountoulas. Trotz der Niederlage belegt der SVF bei nun noch drei ausstehenden Partien weiterhin den vierten Platz. Für den Gästetrainer Thorsten Schift war der Sieg derweil „goldwert“; der Vorsprung des Tabellenneunten auf die Abstiegszone beträgt nun fünf Punkte.

Die Partie hatte für die Gastgeber mit einem Schreckmoment begonnen. Nach nicht einmal zwei Minuten waren Niklas Loraing und der Kapitän Leon Bauer mit den Köpfen böse zusammengestoßen. Während erstgenannter nach rund einer Minute wieder auf den Beinen stand, bekam Bauer am Spielfeldrand noch einen Turban verpasst. Beide mussten später dennoch frühzeitig mit einem Brummschädel vom Platz. Die kurze Überzahl nutzten die Gäste zur Führung. Nach einem Pass in die Schnittstelle zwischen den beiden Innenverteidigern Loraing und Alban Kastrati netzte Lorenz Minder aus fünf Metern ein – 0:1 aus Sicht des SVF. Torwart Alexander Lang, der den Klub zum Saisonende verlassen wird und noch einmal ein Spiel über 90 Minuten bestreiten durfte, war chancenlos.

Dem SV Fellbach fehlt in der Viererkette ein Kommandogeber

Ebenso in der 26. Minute, als Matti Bunk den jungen Loraing im Strafraum mit einem Haken ins Leere laufen ließ und zum 2:0 vollendete. „Wir haben in Ballbesitz gut nach vorn gespielt, den Ball gut laufen lassen“, sagte Schift. Dies gelang freilich auch deshalb so gut, weil bei den Gastgebern die Abstände viel zu groß waren, weil sie meistens einen Schritt zu spät kamen, weil sie viele Fehlpässe produzierten und auch die meisten Zweikämpfe verloren haben. „In der Verteidigung hat ein Führungsspieler gefehlt, der die Kommandos gibt“, sagte Kiriakos Gountoulas. Und weil in der Reihe davor auch die beiden Sechser Tobias Hohloch und Leon Bauer nicht performten, hatte der Gegner schon im Aufbau recht leichtes Spiel.

Die Abschlüsse des SV Fellbach sind zu harmlos

Zwei starke Paraden von Lang gegen Daniel Schmelzle (28.) und Luis Pfeiffer (45.) sowie Bendito Calemba, der die Kugel von der Linie drosch (29.), verhinderten einen noch größeren Rückstand vor der Pause. Die Fellbacher waren zwar auch zu Abschlüssen gekommen, doch die Schüsse von Rafael Terpsiadis und Mert Icmez waren kein Problem für den Haller Tormann Bojan Spasojevic.

Nach der Pause ist die Partie schnell entschieden

Nach Wiederanpfiff war der Drops dann schnell gelutscht. Luis Pfeiffer traf nach 61 Minuten zum vorentscheidenden 3:0, wobei der Ball deutlich abgefälscht war. Bei den Gastgebern war nun kein Aufbäumen mehr zu erkennen. Und schon gar nicht mehr, nachdem Referee Benjamin Maier (Schiedsrichtergruppe Nürtingen) nach einem klaren Foul von Joshua Voigt an Torben Hohloch nicht auf Strafstoß entschieden hatte (71.). Die Gastgeber kamen kein weiteres Mal mehr in den zweiten 45 Minuten gefährlich in den Strafraum. In der Nachspielzeit gelang Günter Schmidt schließlich noch das Tor zum 4:0-Endstand.

SV Fellbach: Lang – Gutzeit, Kastrati, Loraing (46. Martinovic), Calemba (46. Strahl) – Icmez (72. Heilig), Tobias Hohloch, Leon Bauer (72. Kara), Torben Hohloch – Terpsiadis (60. Durmus), Fossi.