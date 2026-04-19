Verbandsliga SV Fellbach Starkes Comeback von Henry Strahl krönt den Sieg
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen das Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen mit 3:0 und sind in der Tabelle nun Sechste.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen das Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen mit 3:0 und sind in der Tabelle nun Sechste.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben ihren Negativlauf mit zuletzt drei Niederlagen hintereinander gestoppt. Das Team um die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas gewann am Samstagnachmittag im heimischen Max-Graser-Stadion gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen mit 3:0 und hat sich damit für die 1:4-Niederlage im Hinspiel revanchiert. In der Tabelle ist der SVF mit nunmehr 39 Punkten und dem insgesamt vierten Heimsieg (in 13 Spielen) wieder auf den sechsten Platz nach oben geklettert.