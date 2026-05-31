Es war unmittelbar nach dem Abpfiff keine Zeit für Jubel oder Enttäuschung. Weder die Spieler des TSV Weilimorf noch deren Fans hielten sich lange am eigenen, verdienten 3:0-Heimsieg über den bereits feststehenden Meister Young Boys Reutlingen fest. Vielmehr galt das große Interesse den Blicken in die Handys, um die Ergebnisse der Konkurrenz zu erfahren. Nach geraume Zeit trat sie dann aber doch ein, die Enttäuschung. Die unmittelbare Konkurrenz hat ihre Hausaufgaben erledigt. Die Chancen für das Team aus dem Stuttgarter Norden doch noch die Relegation um den Klassenverbleib in der Verbandsliga zu erreichen, kommen damit einem mittelschweren Wunder gleich.