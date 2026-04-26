Verbandsliga TV Oeffingen Das Unfried-Team zermürbt den Gegner
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.
Die Handballer des TV Oeffingen können nicht mehr direkt in die Oberliga aufsteigen, das steht schon seit einiger Zeit fest; der Verbund des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen hat sich den Meistertitel geschnappt. Wer aber gedacht hatte, dass die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried die finalen Begegnungen in der Verbandsliga vor der Aufstiegsrunde nur mit halber Kraft bestreiten würde, hat sich getäuscht. Nach dem souveränen 33:22-Heimsieg gegen den Stadtnachbarn SV Fellbach eine Woche zuvor haben die Oeffinger Handballer am Samstag auch in Ludwigsburg in beeindruckender Weise gewonnen – 31:17 (12:8).