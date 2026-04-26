 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Verbandsliga TV Oeffingen Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Verbandsliga TV Oeffingen: Das Unfried-Team zermürbt den Gegner
1
Tobias Unfried, der Trainer des TV Oeffingen, ist zufrieden mit der Leistung seines Teams. Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.

Die Handballer des TV Oeffingen können nicht mehr direkt in die Oberliga aufsteigen, das steht schon seit einiger Zeit fest; der Verbund des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen hat sich den Meistertitel geschnappt. Wer aber gedacht hatte, dass die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried die finalen Begegnungen in der Verbandsliga vor der Aufstiegsrunde nur mit halber Kraft bestreiten würde, hat sich getäuscht. Nach dem souveränen 33:22-Heimsieg gegen den Stadtnachbarn SV Fellbach eine Woche zuvor haben die Oeffinger Handballer am Samstag auch in Ludwigsburg in beeindruckender Weise gewonnen – 31:17 (12:8).

 

Dabei stach erneut die bärenstarke Verteidigung heraus. Und das, obwohl die Gäste ohne Robin Stöhr, Marcel Meyer, Tim Köhler, Christoph Köngeter und ihren Tormann Yannick Seeger auskommen mussten. „Die Jungs haben zurzeit richtig Bock auf Handball. Wir sind in Topform und bereit für die Aufstiegsrunde“, sagt Tobias Unfried nach dieser Demonstration der Abwehrstärke.

Manuel Paul vom TV Oeffingen muss auf der rechten Außenbahn ran

Der Trainer hat aber auch eine Erklärung für die erfolgreichen Vorstellungen zuletzt: „Wir machen uns selber Druck, weil wir jedes Spiel so angehen, als seien wir schon in der Aufstiegsrunde. Wir sind voll fokussiert.“

Im Angriff hat es am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern in Ludwigsburg-Oßweil noch nicht so gut geklappt. Doch die Ansprache von Tobias Unfried in der Pause war wirkungsvoll. In der zweiten Spielhälfte lief es viel besser, jetzt setzten Tobias Rühle oder auch Lucas Frey immer wieder Akzente. Da spielte es keine Rolle, dass Manuel Paul plötzlich die für ihn ungewohnte Position auf der rechten Außenbahn bekleiden musste, weil auch noch Fabian Langenfeld verletzungsbedingt ausgefallen war. „Wir haben sie zermürbt“, sagt Tobias Unfried.

Die Aufstiegsrunde mit dem TV Oeffingen findet wohl am 14. Mai statt

Vor dem letzten Ligaspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen die Gäste des TV Spaichingen geht sein Blick bereits zur Aufstiegsrunde. Nach Lage der Dinge findet diese am 14. Mai statt. Ausschließlich am 14. Mai. Drei Spiele an einem Tag. Spielzeit jeweils zweimal 20 Minuten – anstatt der üblichen zweimal 30 Minuten. „Das hat mit Handball nix zu tun, aber wir müssen es annehmen“, sagt Tobias Unfried. Der Austragungsort dieser Aufstiegsrunde gegen die Tabellenzweiten der anderen Staffeln steht noch nicht fest.

TV Oeffingen: Schreiner, Wersch – Frey (7), Fynn Fröschle (6), Rühle (6), Westner (3), Levi Fröschle (2), Manuel Paul (2), Ferdinand Würmle (2), Gregorius (1), Langenfeld (1), Zoller (1).

Weitere Themen

Verbandsliga TV Oeffingen: Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Verbandsliga TV Oeffingen Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.
Von Maximilian Hamm
Landesliga TV Oeffingen: Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Landesliga TV Oeffingen Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gastieren am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenletzten SV Kaisersbach und wollen endlich ihre Negativserie stoppen
Von Eva Herschmann
Verbandsliga SV Fellbach: Alle sind heiß aufs Derby gegen den Nachbarn FSV Waiblingen

Verbandsliga SV Fellbach Alle sind heiß aufs Derby gegen den Nachbarn FSV Waiblingen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, beim FSV Waiblingen an. Das Hinspiel endete vor 800 Zuschauern mit 2:2.
Von Susanne Degel
Verbandsliga Handball: Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Verbandsliga Handball Die Spaßverderber kommen zum SV Fellbach

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag den Tabellenführer, das Team des TV Oeffingen gastiert in Ludwigsburg.
Von Maximilian Hamm
Sportlich fit mit 96 und 93 Jahren: „Wer rastet, der rostet“: Wie zwei Fellbacher die Grenzen des Alters verschieben

Sportlich fit mit 96 und 93 Jahren „Wer rastet, der rostet“: Wie zwei Fellbacher die Grenzen des Alters verschieben

Mit seinen rund 50 Reha- und Gesundheitssportkursen ist der SV Fellbach die Nummer eins im Umland. Rund 850 Frauen und Männer im Alter von 20 bis 96 Jahren sind wöchentlich dabei.
Von Susanne Degel
Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II: Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die SG Weissach im Tal mit 40:34 und haben den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

Fußball-Verbandsliga Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

In dem 28-jährigen Torwart Enrico Caruso haben die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach den nächsten Zugang für die neue Saison verpflichtet.
Von Susanne Degel
Verbandsliga SV Fellbach: Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

Verbandsliga SV Fellbach Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

Der Verbandsliga-Akteur des SVF überzeugt nach langer Verletzungspause auf ganzer Linie. Beim TV Oeffingen überlegt der Trainer Haris Krak als Stürmer einzuspringen.
Von Susanne Degel
SV Fellbach Regionalliga: Abstieg der Basketballer wegen schwieriger Umstände

SV Fellbach Regionalliga Abstieg der Basketballer wegen schwieriger Umstände

Die Basketballer des SV Fellbach II haben ihr Saisonziel, den Verbleib in der Regionalliga 2, verpasst.
Von Susanne Degel
Weltcup in Baku: Dreimal Gold für Darja Varfolomeev

Weltcup in Baku Dreimal Gold für Darja Varfolomeev

Beim Weltcup in Baku glänzt die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden in der Rhythmischen Sportgymnastik mit Finalsiegen mit Ball, Keulen und Band.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Verbandsliga
 
 