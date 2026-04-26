Verbandsliga TV Oeffingen: Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Die Handballer des TV Oeffingen können nicht mehr direkt in die Oberliga aufsteigen, das steht schon seit einiger Zeit fest; der Verbund des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen hat sich den Meistertitel geschnappt. Wer aber gedacht hatte, dass die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried die finalen Begegnungen in der Verbandsliga vor der Aufstiegsrunde nur mit halber Kraft bestreiten würde, hat sich getäuscht. Nach dem souveränen 33:22-Heimsieg gegen den Stadtnachbarn SV Fellbach eine Woche zuvor haben die Oeffinger Handballer am Samstag auch in Ludwigsburg in beeindruckender Weise gewonnen – 31:17 (12:8).

Dabei stach erneut die bärenstarke Verteidigung heraus. Und das, obwohl die Gäste ohne Robin Stöhr, Marcel Meyer, Tim Köhler, Christoph Köngeter und ihren Tormann Yannick Seeger auskommen mussten. „Die Jungs haben zurzeit richtig Bock auf Handball. Wir sind in Topform und bereit für die Aufstiegsrunde“, sagt Tobias Unfried nach dieser Demonstration der Abwehrstärke.

Manuel Paul vom TV Oeffingen muss auf der rechten Außenbahn ran

Der Trainer hat aber auch eine Erklärung für die erfolgreichen Vorstellungen zuletzt: „Wir machen uns selber Druck, weil wir jedes Spiel so angehen, als seien wir schon in der Aufstiegsrunde. Wir sind voll fokussiert.“

Im Angriff hat es am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern in Ludwigsburg-Oßweil noch nicht so gut geklappt. Doch die Ansprache von Tobias Unfried in der Pause war wirkungsvoll. In der zweiten Spielhälfte lief es viel besser, jetzt setzten Tobias Rühle oder auch Lucas Frey immer wieder Akzente. Da spielte es keine Rolle, dass Manuel Paul plötzlich die für ihn ungewohnte Position auf der rechten Außenbahn bekleiden musste, weil auch noch Fabian Langenfeld verletzungsbedingt ausgefallen war. „Wir haben sie zermürbt“, sagt Tobias Unfried.

Die Aufstiegsrunde mit dem TV Oeffingen findet wohl am 14. Mai statt

Vor dem letzten Ligaspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen die Gäste des TV Spaichingen geht sein Blick bereits zur Aufstiegsrunde. Nach Lage der Dinge findet diese am 14. Mai statt. Ausschließlich am 14. Mai. Drei Spiele an einem Tag. Spielzeit jeweils zweimal 20 Minuten – anstatt der üblichen zweimal 30 Minuten. „Das hat mit Handball nix zu tun, aber wir müssen es annehmen“, sagt Tobias Unfried. Der Austragungsort dieser Aufstiegsrunde gegen die Tabellenzweiten der anderen Staffeln steht noch nicht fest.

TV Oeffingen: Schreiner, Wersch – Frey (7), Fynn Fröschle (6), Rühle (6), Westner (3), Levi Fröschle (2), Manuel Paul (2), Ferdinand Würmle (2), Gregorius (1), Langenfeld (1), Zoller (1).