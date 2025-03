Tulpen gedeihen in Gärten prächtig und in vielen Farben. Leider verblüht das Liliengewächs bereits nach wenigen Wochen. Um die Blüte für das nächste Jahr zu stärken, sollten die verblühten Tulpen dann allerdings abgeschnitten werden. Wichtig ist dabei allerdings das richtige Vorgehen.

Lese-Tipp: Tulpen lassen Köpfe hängen (Grund + Lösung im Überblick)

Verblühte Tulpen abschneiden - So sollten Sie vorgehen

Der Grund, warum verblühte Tulpen geschnitten werden sollten, ist, dass die Tulpe nach der Blüte beginnt, Samen zu bilden, was die Pflanze wiederum viel Kraft kostet. Werden die Köpfe vorher abgeschnitten, spart sich die im Boden liegende Zwiebel diese Energie und hat dafür im nächsten Jahr mehr Kraft für die neue Blütezeit. Beim Abschneiden von verblühten Tulpen sollten Sie daher auf die folgenden Dinge achten:

1. Zum richtigen Zeitpunkt abschneiden

Der richtige Zeitpunkt, um Tulpen abzuschneiden, ist, nachdem ein Großteil der Blütenblätter abgefallen ist und die Fruchtknoten noch nicht angeschwollen sind. Je nach Tulpensorte blüht das Liliengewächs zwischen April und Juni.

2. Wo sollen verblühte Tulpen abgeschnitten werden?



Bild: Tanja Esser / Shutterstock.com

Wenn Tulpen verblüht sind, sollten diese unter dem Blütenbecher abgeschnitten werden. So steckt sie ihre Kraft anschließend in das Wachstum der Zwiebel statt in die Samenstände.

Wichtig: Entfernen Sie zu diesem Zeitpunkt nur den Kopf und noch nicht die Tulpenblätter.

3. Wann und wie Tulpenblätter entfernen?

Nach der Blüte beginnt die Tulpe ebenfalls mit einer Umschichtung der Nährstoffe aus den Pflanzenteilen in die Zwiebel, was eine längere Zeit in Anspruch nimmt. In dieser Zeit sollten die Tulpenblätter nicht entfernt werden. Erst wenn diese vollständig verwelkt und trocken sind, können sie entfernt werden.

Lese-Tipp: Kresse pflanzen mit Kindern - Anleitung und Variationen

Tulpen nach dem Abschneiden richtig pflegen

Bevor die Tulpenzwiebeln im Herbst in ihre Wachstumsruhe gehen, um dann im nächsten Jahr wieder aus dem Boden zu sprießen, können die Zwiebeln noch weiter gepflegt werden.

Tochterzwiebeln entfernen: Tulpen bilden Tochterzwiebeln, welche im Spätsommer abgetrennt und neu eingepflanzt werden können. In der Regel blühen diese erstmals nach etwas 2 bis 3 Jahren.

Tulpen bilden Tochterzwiebeln, welche im Spätsommer abgetrennt und neu eingepflanzt werden können. In der Regel blühen diese erstmals nach etwas 2 bis 3 Jahren. Tulpen übersommern: Tulpen können nach der Blüte auch ausgegraben und im Herbst wieder eingepflanzt werden. So verhindert man, dass sich die Zwiebeln über die Jahre immer tiefer in die Erde eingraben und schließlich nicht mehr blühen. Außerdem werden die Zwiebeln so ebenfalls vor Fressfeinden und Staunässe geschützt und im Garten entsteht wieder Platz für Sommerblumen. Nehmen Sie die Zwiebeln zum Übersommern aus dem Boden, putzen Sie diese und lagern Sie sie bis zum Herbst an einem dunklen und trockenen Ort. Faulige Zwiebeln sollten aussortiert werden.

Tulpen können nach der Blüte auch ausgegraben und im Herbst wieder eingepflanzt werden. So verhindert man, dass sich die Zwiebeln über die Jahre immer tiefer in die Erde eingraben und schließlich nicht mehr blühen. Außerdem werden die Zwiebeln so ebenfalls vor Fressfeinden und Staunässe geschützt und im Garten entsteht wieder Platz für Sommerblumen. Nehmen Sie die Zwiebeln zum Übersommern aus dem Boden, putzen Sie diese und lagern Sie sie bis zum Herbst an einem dunklen und trockenen Ort. Faulige Zwiebeln sollten aussortiert werden. Der richtige Boden: Tulpen mit größeren Blüten bevorzugen einen nährstoffreichen Boden. Je nach Beanspruchung des Bodens auch durch andere Pflanzen sollte dieser über die Jahre hin und wieder aufgewertet werden. Ein beliebter organischer Dünger für Tulpen sind Hornspäne. Der Boden sollte ebenfalls locker und nicht zu humusreich sein, damit Feuchtigkeit nicht zu lange gehalten wird und die Tulpenzwiebeln so nicht im Boden verrotten.

Fazit:

Das richtige Schneiden verblühter Tulpen ist entscheidend, um die Pflanzen für die kommende Saison zu stärken. Indem die Samenbildung verhindert und Nährstoffe in die Zwiebel zurückgeführt werden, kann eine kräftige Blüte im nächsten Jahr gefördert werden. Zudem kann die Pflege durch das Entfernen von Tochterzwiebeln und das Übersommern der Hauptzwiebeln optimiert werden, um langfristig gesunde Tulpenbestände im Garten zu erhalten