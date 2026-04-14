Bei Bretzfeld sterben zwei Hunde nach einem Spaziergang. Die Tiere und die gefundenen Köder werden untersucht. Nun liegt das Ergebnis vor.

red/dpa/lsw 14.04.2026 - 12:37 Uhr

Ein Pudel und ein Terrier sind verendet, weil sie bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) Giftköder gefressen haben. Wie die Polizei mitteilte, haben die vergifteten Köder zum Tod der beiden Tiere geführt. Demnach waren die Köder aus Fleisch- und Wurststückchen mit E605, einem in der EU verbotenen Insektizid, vergiftet. Sowohl die gefundenen Köder als auch die beiden Hunde waren untersucht worden. Die Polizei ermittelt.