Warum zahlt der Nachbar weniger für sein Ticket? Immer mehr Freizeitanbieter setzen auf dynamische Preismodelle. Ein Experte erklärt, was erlaubt ist und wie Preise beeinflussbar sind.
23.02.2026 - 18:00 Uhr
Vom Sprung ins Schwimmbecken bis zur rasanten Achterbahnfahrt im Vergnügungspark oder dem Skitag in den Bergen: Freizeitspaß hat seinen Preis – doch nicht für alle denselben. Dynamische Preise gibt es längst nicht mehr nur für Flugtickets oder Hotelzimmer, auch Freizeitanbieter setzen sie vermehrt ein. Doch wer profitiert von den beweglichen Modellen?