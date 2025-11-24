In 121 Landesgebäuden in Stuttgart wurde zwischen 2023 und September 2025 Schädlingsbefall festgestellt. Ein Gebäude war wegen Hantavirus-Verdacht zwei Monate eingeschränkt nutzbar.

red/epd 24.11.2025 - 12:24 Uhr

In 121 landeseigenen oder vom Land genutzten Gebäuden in Stuttgart ist zwischen Anfang 2023 und Ende September 2025 ein Schädlingsbefall festgestellt worden. In einer der Immobilien habe der Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion zu erheblichen Einschränkungen geführt, schreibt das Finanzministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Das betroffene Gebäude war für rund zwei Monate nur eingeschränkt nutzbar. Die Mitarbeiter arbeiteten während dieser Zeit hauptsächlich von zu Hause aus.