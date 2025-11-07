Nach den Vorfällen auf einer Halloween-Party in Stuttgart ermittelt die Polizei weiter. Eine Augenzeugin schildert ihre Eindrücke und spricht von „komplett bewusstlosen Mädchen“.
07.11.2025 - 12:55 Uhr
Für diejenigen, die auf der Halloween-Party in Stuttgart-Wangen waren, müssen die Bilder irritierend gewesen sein: Elf Menschen brachen zusammen, einige mussten bewusstlos aus der Halle getragen werden, zahlreiche Einsatzfahrzeuge rückten an. Die Polizei Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts auf die Verabreichung von K.o.-Tropfen.