Heute haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Austritt aus der OPEC verkündet. Mit welcher Begründung?

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sowie aus dem erweiterten Bündnis OPEC+ angekündigt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Dienstag mitteilte, soll der Schritt zum 1. Mai 2026 wirksam werden. Die Entscheidung markiert eine Zäsur nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft – und ist vor allem strategisch begründet.

Strategische Neuausrichtung der Energiepolitik Nach Angaben der Regierung basiert der Austritt auf einer umfassenden Überprüfung der eigenen Förderpolitik sowie der aktuellen und künftigen Produktionskapazitäten. Im Zentrum steht demnach eine langfristige wirtschafts- und energiepolitische Neuausrichtung.

Die VAE wollen ihre Flexibilität erhöhen, um schneller auf Veränderungen am globalen Energiemarkt reagieren zu können. Dazu zählen sowohl kurzfristige Schwankungen – etwa durch geopolitische Spannungen im Persischen Golf – als auch langfristige Trends wie das erwartete Wachstum der weltweiten Energienachfrage.

Mehr Unabhängigkeit bei der Förderung

Ein zentraler Punkt ist die künftig eigenständigere Steuerung der Ölproduktion. Innerhalb der OPEC unterliegen Mitgliedsstaaten Förderquoten, die auf eine Stabilisierung der Preise abzielen. Mit dem Austritt entfällt diese Bindung.

Die Emirate betonen, künftig weiterhin verantwortungsvoll handeln zu wollen. Zusätzliche Fördermengen sollen „schrittweise und abgestimmt auf Nachfrage und Marktbedingungen“ auf den Markt gebracht werden. Ziel sei es, weiterhin zur Stabilität des globalen Energiesystems beizutragen.

Ende einer langen Zusammenarbeit

Die Vereinigten Arabischen Emirate waren seit 1967 Mitglied der OPEC, zunächst über das Emirat Abu Dhabi, später als Staat nach der Gründung der Föderation im Jahr 1971. Über Jahrzehnte hinweg beteiligte sich das Land aktiv an der Koordination der Förderpolitik und an der Stabilisierung der Märkte.

In ihrer Erklärung würdigten die VAE die Zusammenarbeit innerhalb der OPEC und der OPEC+-Allianz. Gleichzeitig betonten sie, dass nun nationale Interessen und die Anforderungen von Investoren, Partnern und Märkten stärker in den Fokus rücken sollen.

Keine Abkehr vom globalen Markt

Trotz des Austritts betonen die Emirate, weiterhin ein „verlässlicher und verantwortungsvoller Partner“ im globalen Energiemarkt bleiben zu wollen. Die Zusammenarbeit mit anderen Produzenten und Verbrauchern solle fortgesetzt werden.