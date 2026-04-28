Heute haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Austritt aus der OPEC verkündet. Mit welcher Begründung?
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sowie aus dem erweiterten Bündnis OPEC+ angekündigt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Dienstag mitteilte, soll der Schritt zum 1. Mai 2026 wirksam werden. Die Entscheidung markiert eine Zäsur nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft – und ist vor allem strategisch begründet.