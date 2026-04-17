Trotz angekündigter Schließung der Lufthansa Cityline haben Piloten den Flugbetrieb weiter lahmgelegt. Es wurden erneut hunderte Flüge gestrichen. Nun soll es eine Atempause geben.
17.04.2026 - 18:16 Uhr
Passagiere der Lufthansa können vorerst aufatmen. Nach Streiks des fliegenden Personals über die ganze Woche plant die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kurzfristig keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Das teilte sie in einem internen Rundschreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.