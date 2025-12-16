Vereinte Nationen Bleibt Genf ein Zentrum globaler Diplomatie?
Genf beherbergt mehr als 46 internationale Organisationen, die Stadt in der Schweiz ist ein Hotspot multilateraler Zusammenarbeit. Jetzt aber bröckelt dieser Status.
Genf beherbergt mehr als 46 internationale Organisationen, die Stadt in der Schweiz ist ein Hotspot multilateraler Zusammenarbeit. Jetzt aber bröckelt dieser Status.
Der Stolz ist selbst im geschriebenen Wort gut wahrnehmbar. „Mitten im Ariana-Park am Ufer des Genfersees liegt der Palais des Nations, der Völkerbundpalast“, heißt es auf der Website „myswitzerland.com“, mit der um Touristen geworben wird. Seit 1966 beherberge der Palais den europäischen Hauptsitz der UN, mehr als 8000 Nationentreffen fänden hier jährlich statt – auch im großen Versammlungssaal, „der sogar größer als die Oper von Paris ist“.