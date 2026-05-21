Eine Polizeikontrolle endet in der Nacht auf Dienstag in Auenwald mit einer riskanten Flucht. Im zurückgelassenen Golf machen Ermittler einen brisanten Fund.
21.05.2026 - 15:24 Uhr
Mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein unbekannter Fahrer in der Nacht auf Dienstag durch Auenwald-Unterbrüden geflohen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wollte eine Streife den VW Golf gegen 0.45 Uhr in der Unterweissacher Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas – und lieferte sich eine gefährliche Flucht durch die nächtlichen Straßen.