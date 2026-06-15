Infineon darf bestimmte GaN-Chips in China vorerst nicht mehr verkaufen. Ein Urteil mit möglichen Folgen für einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Halbleiterbranche.
15.06.2026 - 15:20 Uhr
Infineon hat in China einen wichtigen Patentstreit um Galliumnitrid-Chips verloren. Das Oberste Volksgericht Chinas bestätigte nach Angaben des chinesischen Konkurrenten Innoscience eine einstweilige Verfügung gegen den deutschen Halbleiterhersteller. Infineon darf demnach bestimmte GaN-Produkte auf dem chinesischen Festland nicht mehr verkaufen oder importieren.