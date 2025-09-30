 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. 264.000 Euro für Radwege-Idee im Flughafentunnel verpuffen

Verkehr am Flughafen Stuttgart 264.000 Euro für Radwege-Idee im Flughafentunnel verpuffen

Verkehr am Flughafen Stuttgart: 264.000 Euro für Radwege-Idee im Flughafentunnel verpuffen
1
Die Überlegungen für den Radverkehr im Flughafentunnel werden vom Steuerzahlerbund aufs Korn genommen. Foto: Ines Rudel

Der Steuerzahlerbund rügt die teuren, verworfenen Planungen für mehr Radverkehr im Tunnel zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Der Bund der Steuerzahler nimmt die Planungen rund um den Flughafentunnel zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen ins Visier. Die letztlich zu den Akten gelegten Überlegungen, in der Röhre Fahrradfahrern mehr Platz einzuräumen und im Gegenzug dafür den Autoverkehr einzuschränken, haben aus Sicht der Vereinigung zu viel Geld gekostet. Die Diskussion um den Flughafentunnel, im März 2023 angestoßen von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), hat es in das sogenannte Schwarzbuch 2025/2026 des Steuerzahlerbundes geschafft.

 

264.000 Euro für ein Radwegekonzept am Flughafentunnel

Der bisherige Aufwand für das Radwegekonzept am Flughafentunnel habe seinen Preis gehabt, moniert die Vereinigung. „Für eine Machbarkeitsstudie fielen 158 000 Euro an, eine Verkehrsuntersuchung kostete 99 000 Euro und für Rechtsberatung wurden 7000 Euro fällig“, heißt es in dem Eintrag im Schwarzbuch. „Für den Bund der Steuerzahler stellt sich nun die Frage, ob es wirklich notwendig war, 264 000 Euro an Steuergeldern in die Hand zu nehmen, um dann alles fast so zu belassen, wie es war“.

Im September 2024 nahm Verkehrsminister Winfried Hermann Abstand von den Überlegungen. Schon damals monierte die FDP-Landtagsfraktion die aus ihrer Sicht zu hohen Kosten für die Untersuchungen. Nun sollen bestehende Feldwege so hergerichtet werden, dass sie auch von Radlern genutzt werden können. Dem immerhin kann der Steuerzahlerbund etwas abgewinnen. „Positiv bleibt aber festzuhalten: Die bestehende Umfahrung des Flughafens für die Radfahrer kann für relativ wenig Geld optimiert werden“.

Weitere Themen

Familien: Mit Kindern auf dem Wasen – so werden Nerven und Geldbeutel geschont

Familien Mit Kindern auf dem Wasen – so werden Nerven und Geldbeutel geschont

Überreizte Kinder und ein tiefes Loch im Geldbeutel – geht das auch anders? Wir haben Tipps für einen entspannten Tag mit Kindern auf dem Cannstatter Wasen.
Von Ina Schäfer
Herzschwäche bei jungen Menschen: Plötzlich herzkrank mit 23: „Ich fühle mich wie eine 80-Jährige“

Herzschwäche bei jungen Menschen Plötzlich herzkrank mit 23: „Ich fühle mich wie eine 80-Jährige“

Wie fühlt es sich an, wenn das Herz immer mehr schwächelt? Jasmin, Krankenpflegerin aus Stuttgart, schildert, wie die Erkrankung „Herzschwäche“ ihr Leben verändert hat.
Von Regine Warth
Schwabtunnel in Stuttgart: Bringen neue Maßnahmen mehr Sicherheit für Radfahrer?

Schwabtunnel in Stuttgart Bringen neue Maßnahmen mehr Sicherheit für Radfahrer?

Tempo 30, Markierungsnägel und Piktogramme: Die Stadt Stuttgart hat im Schwabtunnel nachgebessert. Doch selbst Radfahrer sind weiter uneins, ob das reicht.
Von Sebastian Steegmüller
Verkehr am Flughafen Stuttgart: 264.000 Euro für Radwege-Idee im Flughafentunnel verpuffen

Verkehr am Flughafen Stuttgart 264.000 Euro für Radwege-Idee im Flughafentunnel verpuffen

Der Steuerzahlerbund rügt die teuren, verworfenen Planungen für mehr Radverkehr im Tunnel zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen.
Von Christian Milankovic
Skurriler TikTok-Trend in Stuttgart: Warum gab es nach dem Puddingessen mit der Gabel kein Müll-Chaos?

Skurriler TikTok-Trend in Stuttgart Warum gab es nach dem Puddingessen mit der Gabel kein Müll-Chaos?

Nach Karlsruhe hat auch Stuttgart die Aktion erreicht. Am Samstag gab es diesen TikTok-Event am Feuersee. Unverhofft war die Initiative „Schön hier! Oder?“ dabei. Wie war’s?
Von Iris Frey
Schwarzbuch der Steuerzahler: Pocket Park auf Stuttgarter Parkdeck als verschwendetes Steuergeld angeprangert

Schwarzbuch der Steuerzahler Pocket Park auf Stuttgarter Parkdeck als verschwendetes Steuergeld angeprangert

15 000 Euro für nichts – lautet das Urteil des Bunds der Steuerzahler zum Pocket Park in Stuttgart. Zwar gab es das Pärkchen ein paar Wochen, allerdings komplett ohne Publikumsverkehr.
Von Judith A. Sägesser
Gastronomie am Stadtrand Stuttgart: Im grünen Tal dominiert die schwäbische Küche

Gastronomie am Stadtrand Stuttgart Im grünen Tal dominiert die schwäbische Küche

Auf zwei Kilometern vier Einkehrmöglichkeiten: Zwischen den Stuttgarter Stadtteilen Botnang und Feuerbach können die Gäste im Grünen speisen – auch jenseits der Biergartensaison.
Von Kathrin Haasis
Großprojekt im Schwarzbuch: Steuerzahlerbund: „In Stuttgart droht die Oper 21“

Großprojekt im Schwarzbuch Steuerzahlerbund: „In Stuttgart droht die Oper 21“

Bis zu zwei Milliarden für die Opernsanierung sind dem Bund der Steuerzahler zu viel. Er nimmt das Projekt in sein Schwarzbuch auf und fordert, die „Reißleine“ zu ziehen.
Von Lisa Welzhofer
Feuer auf dem Festgelände: Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

Feuer auf dem Festgelände Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

Am Montagabend gerät ein Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Doch für zwei Hunde kommt die Hilfe zu spät.
Von Annika Mayer
Wasen-Nostalgie: Autorin erinnert sich: „Wir sind damals in Jeans und Shirt ins Bierzelt“

Wasen-Nostalgie: Autorin erinnert sich „Wir sind damals in Jeans und Shirt ins Bierzelt“

Die Fotoalben unserer Autorin geben preis: Die Feste auf dem Cannstatter Wasen spielten in ihrem Leben immer eine besondere Rolle. Kuscheltiere aus dem Greifautomaten hat sie zwar keine mehr zu Hause, dafür aber ein paar gute Geschichten auf Lager.
Von Tanja Simoncev
Weitere Artikel zu Stuttgart Flughafen Stuttgart Radfahren Winfried Hermann Bund der Steuerzahler
 