Verkehr am Flughafen Stuttgart: Flughafentunnel wird halbes Jahr gesperrt
1
Der Flughafentunnel muss für eine Sanierung lange gesperrt werden. Foto: Ines Rudel

Der Straßentunnel unter dem Flughafen zwischen Stuttgart-Plieningen und Filderstadt-Bernhausen wird saniert. Nun steht auch fest, wie lange der Verkehr ausweichen muss.

Christian Milankovic (mil)

Auf die Autofahrer auf den Fildern rund um den Stuttgarter Flughafen kommen erhebliche Einschränkungen zu. Der Straßentunnel, der das Flughafengelände zwischen Stuttgart-Plieningen und Filderstadt-Bernhausen unterquert, ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden.

 

Vorschläge zur Umnutzung für den Radverkehr vom Tisch

Im Zuge der Planungen für die große Baumaßnahmen hatte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine Diskussion darüber angestoßen, ob man die ohnehin nötigen Bauarbeiten nicht auch dazu nutzen könne, den Radfahrern, die bisher im Tunnel auf einem schmalen Weg fahren, mehr Platz einzuräumen und im Gegenzug die Röhre teilweise oder gänzlich für den Autoverkehr zu sperren.

Diese Überlegungen sind mittlerweile zu den Akten gelegt. Für die Radfahrer wird eine oberirdische Lösung am Ostrand des Flughafenareals angestrebt. Der Umbau des Flughafentunnels ist deswegen aber nicht vom Tisch – und er wird ganz erhebliche Auswirkungen für den Verkehr mit sich bringen. „Für die notwendige Sanierung muss der Flughafentunnel von Ende Januar 2027 bis August 2027 in beide Richtungen gesperrt werden“, sagt eine Sprecher der Flughafengesellschaft.

Vollsperrung ab Januar 2027 – technische Erneuerung im Fokus

Eine einseitige Sperrung sei „aus Gründen der Sicherheit nicht möglich und würde zudem die Dauer der Sanierung auf deutlich über ein Jahr erhöhen.“ Während der Vollsperrung wird der Fahrzeugverkehr über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geführt. Die Sanierung betrifft insbesondere die technische Ausstattung: Erneuert oder ergänzt werden unter anderem die Beleuchtung, Belüftung, Stromversorgung, Alarmierungsanlagen sowie eine moderne Nebellöschanlage. Als Vorbote der Tunnelsperrung beginnen Anfang kommenden Jahres Arbeiten für die Erneuerung einer Pumpstation und eines Löschwasserbeckens.

Vor allem die technische Ausstattung des engen Tunnels soll erneuert werden. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Tunnel stammt aus der Zeit des Flughafenausbaus, als sich Ende der 50er- und Anfang der 60er-Jahre der Airport auf seiner Ostseite vergrößerte. Die Landstraße zwischen Plieningen und Bernhausen stand dem im Weg und wurde in den Untergrund verlegt. Auf einer Länge von etwas mehr als 500 Meter unterqueren seitdem die Autos das Flughafengelände und auch die Start- und Landebahn.

Zahlreiche Akteure in Planung eingebunden

Weil im Bereich des Flughafens zahlreiche Verkehrsarten miteinander verknüpft sind, bedarf es eines langen planerischen Vorlaufes, ehe die Tunnelsanierung angegangen werden kann. Die Planungen erfolgen laut Flughafen in Abstimmung mit zahlreichen Akteuren, darunter das Regierungspräsidium Stuttgart, die Stuttgarter Straßenverkehrsbehörde, das Landesverkehrsministerium, die Ordnungsämter Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen, das Landratsamt Esslingen sowie die Stuttgart-21-Projektgesellschaft und die Autobahn-Gesellschaft.

