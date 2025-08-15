Verkehr am Flughafen Stuttgart Flughafentunnel wird halbes Jahr gesperrt
Der Straßentunnel unter dem Flughafen zwischen Stuttgart-Plieningen und Filderstadt-Bernhausen wird saniert. Nun steht auch fest, wie lange der Verkehr ausweichen muss.
Der Straßentunnel unter dem Flughafen zwischen Stuttgart-Plieningen und Filderstadt-Bernhausen wird saniert. Nun steht auch fest, wie lange der Verkehr ausweichen muss.
Auf die Autofahrer auf den Fildern rund um den Stuttgarter Flughafen kommen erhebliche Einschränkungen zu. Der Straßentunnel, der das Flughafengelände zwischen Stuttgart-Plieningen und Filderstadt-Bernhausen unterquert, ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden.