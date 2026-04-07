Verkehr Geislinger Steige voll gesperrt
Am Dienstag, 7. April, hat der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der B10 zwischen Geislingen und Amstetten begonnen. Auch der Geh- und Radweg ist betroffen.
Am Dienstag, 7. April, hat der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der B10 zwischen Geislingen und Amstetten begonnen. Auch der Geh- und Radweg ist betroffen.
Direkt nach Ostern, gestern um 6 Uhr, hat der Umleitungsverkehr zwischen Geislingen und Amstetten begonnen. Die Geislinger Steige wird für den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der B10 komplett gesperrt. Die Vollsperrung startet bei der Einmündung zur Straubmühle und endet bei der Abzweigung der K1440 in Richtung Wittingen. Laut Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart dauern die Arbeiten voraussichtlich bis 1. November dieses Jahres. Das RP lässt der Mitteilung zufolge wichtige Instandsetzungs- und Neubauarbeiten durchführen. Dazu gehören der Neubau von zwei Stützbauwerken mit einer Gesamtlänge von circa 600 Metern und die Sanierung einer bestehenden Stützwand talseitig unterhalb der B10. Weil sich die Baustrecke im Wasserschutzgebiet befindet, werden Einrichtungen zur Fahrbahnentwässerung und Fahrzeugrückhaltesysteme an die entsprechenden Anforderungen angepasst. Außerdem lässt das RP Schutzplanken und den Fahrbelag erneuern.