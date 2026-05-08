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  6. Staus zu befürchten: B27-Baustelle wandert bald

Verkehr in Bietigheim-Bissingen Staus zu befürchten: B27-Baustelle wandert bald

Verkehr in Bietigheim-Bissingen: Staus zu befürchten: B27-Baustelle wandert bald
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Die B27-Baustelle in Bietigheim-Bissingen wandert demnächst weiter in Richtung Enzbrücke. Foto: Anne Rheingans

Mit dem fünften Abschnitt der Sanierung der Bundesstraße in Bietigheim-Bissingen stehen zwei große Sperrungen an. Die Vorbereitungen beginnen sehr bald.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Bald müssen sich die Autofahrer in Bietigheim-Bissingen wieder einmal auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Die umfangreichen Arbeiten an der B27 gehen demnächst in den fünften Bauabschnitt über. Dann werden zwei große Sperrungen umgesetzt, die einige Staus auslösen könnten.

 

Derzeit stimmt sich Andreas Klein, Leiter des Baureferats West beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart, noch mit den Baufirmen ab. Zwei von drei Vergaben seien bereits abgeschlossen, sagt er. In wenigen Tagen soll auch die dritte Ausschreibung ihren Abschluss finden. Anschließend kann die zeitliche Planung konkretisiert werden.

Nahtloser Übergang geplant

Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Großbaustelle in der Stuttgarter Straße (B27) in Kürze weiterwandern wird: von der Geisinger bis zur Großingersheimer Straße. Im vierten Bauabschnitt zwischen der Freiberger und der Geisinger Straße hatte es mehrere böse Überraschungen gegeben, sodass die Arbeiten wesentlich länger dauerten als ursprünglich geplant. Weitere Verzögerungen seien seither nicht aufgetreten. Das Poststräßle konnte sogar früher freigegeben werden, als zwischenzeitlich angenommen.

„Der vierte Abschnitt soll nahtlos in den fünften übergehen“, erklärt Klein. Deshalb wird die jetzige Baustelle erst mit der Einrichtung der neuen abgebaut. Damit will man zusätzliche Absicherungen und einen Mehraufwand vermeiden.

Parallel zu den Arbeiten an der Bundesstraße soll die L1107 in Richtung Löchgau zwischen dem Ortsausgang Bietigheim bis zu Scheulers Hof saniert und dafür komplett gesperrt werden. Erst wenn die Landesstraße zu ist, soll die Umleitung für die B27 über Karl-Mai-Allee, Hiller- und Farbstraße eingerichtet werden. Die Bundesstraße zwischen Geisinger und Großingersheimer Straße ist während der Bauphase nur noch halbseitig befahrbar. Auch die Auwiesenbrücke, die ebenfalls zeitgleich saniert wird, wird in Kürze gesperrt. Mit den Sperrungen ist in den Pfingstferien zu rechnen, sagt Klein.

Zuerst wird am Mittelstreifen gearbeitet

Noch vor Pfingsten, ab Montag, 18. Mai, beginnen die Vorbereitungen für den fünften Bauabschnitt. Dann wird am Mittelstreifen gearbeitet, denn die Verkehrsinseln müssen raus. Auch der Grünstreifen zwischen Großingersheimer Straße und Auwiesenstraße wird als eine der ersten Maßnahmen entfernt. An dieser Stelle soll mehr Platz für den Verkehr auf der Bundesstraße geschaffen werden. Die Rechtsabbiegespur auf die Auwiesenbrücke soll verlängert werden, damit es in diesem Bereich künftig weniger Rückstaus geben wird.

Auch wenn momentan noch an den konkreten Schritten gefeilt wird: Andreas Klein betont, dass der grundsätzliche Zeitplan steht. Bis zum Pferdemarkt Anfang September sollen die Auwiesenbrücke wieder freigegeben und die Umleitungen der Brückensperrung abgebaut sein. „Das klare Ziel aller Beteiligten ist es, dass die Brücke in dieser Zeit fertig wird“, sagt der Baudirektor vom Regierungspräsidium Stuttgart.

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