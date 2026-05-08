Verkehr in Bietigheim-Bissingen Staus zu befürchten: B27-Baustelle wandert bald
Mit dem fünften Abschnitt der Sanierung der Bundesstraße in Bietigheim-Bissingen stehen zwei große Sperrungen an. Die Vorbereitungen beginnen sehr bald.
Mit dem fünften Abschnitt der Sanierung der Bundesstraße in Bietigheim-Bissingen stehen zwei große Sperrungen an. Die Vorbereitungen beginnen sehr bald.
Bald müssen sich die Autofahrer in Bietigheim-Bissingen wieder einmal auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Die umfangreichen Arbeiten an der B27 gehen demnächst in den fünften Bauabschnitt über. Dann werden zwei große Sperrungen umgesetzt, die einige Staus auslösen könnten.