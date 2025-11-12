Verkehr in der Region Stuttgart Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll
Neue Leitstellen von Land und Bund sollen helfen, den Verkehr in der Region Stuttgart flüssiger zu lenken – ohne neue Straßen zu bauen.
Staus gehören für viele, die mit dem Auto in der Region Stuttgart unterwegs sind, zu wiederkehrenden Beeinträchtigungen. Allerdings ist eine Erweiterung des Straßennetzes in der Landeshauptstadt und in den angrenzenden Landkreisen lediglich punktuell geplant – wie etwa der aktuell laufenden Ausbau der B14 im Rems-Murr-Kreis.