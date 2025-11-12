 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll

Verkehr in der Region Stuttgart Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll

Verkehr in der Region Stuttgart: Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll
1
Gewohntes Bild auf den Straßen der Region: Autos stauen sich, es herrscht Stillstand. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Neue Leitstellen von Land und Bund sollen helfen, den Verkehr in der Region Stuttgart flüssiger zu lenken – ohne neue Straßen zu bauen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Staus gehören für viele, die mit dem Auto in der Region Stuttgart unterwegs sind, zu wiederkehrenden Beeinträchtigungen. Allerdings ist eine Erweiterung des Straßennetzes in der Landeshauptstadt und in den angrenzenden Landkreisen lediglich punktuell geplant – wie etwa der aktuell laufenden Ausbau der B14 im Rems-Murr-Kreis.

 

Deshalb richtet sich der Blick zunehmend darauf, den Verkehr mit Hilfe moderner Technik und besserer Steuerung flüssiger durch die vorhandene Infrastruktur zu leiten. In der Region Stuttgart entstehen derzeit parallel gleich zwei neue Verkehrsleitzentralen: In Stuttgart baut das Land an einer neuen Leitstelle, in Ludwigsburg entsteht zeitgleich das Pendant des Bundes – und mitten darin arbeitet seit Jahren die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) der Stadt Stuttgart. Drei Einrichtungen, ein Ziel: den Verkehr besser zu steuern.

Verkehrszentrale des Landes bis 2027 im Aufbau

Im Sommer 2027 soll die Verkehrsmanagementzentrale des Landes in Betrieb gehen. Wer mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) durch die großen Räume eines ehemaligen Elektronikhändlers an der Lautenschlagerstraße geht, von wo aus dann sogenannte Operatoren an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr das Geschehen auf Landes- und Bundesstraße überwachen sollen, muss noch viel Fantasie aufbringen. Noch haben dort eher die Handwerker aus die Verkehrslenker das Sagen.

Technik soll flüssigeren Verkehr ermöglichen

Von deren Notwendigkeit ist Hermann zutiefst überzeugt. „Es geht um schnelle Informationen für alle Verkehrsteilnehmer und darum, den Verkehr möglichst intelligent mit neuen digitalen Mitteln zu steuern. So lassen sich das bestehende Straßennetz optimal nutzen und Staus vermeiden“. Dabei sollen zahlreiche Sensoren und Kameras aber auch Daten aus den Autos den Verkehrslenkern die Arbeit erleichtern.

Verkehrsminister Winfried Hermann mit einer Visualisierung, die zeigt, wie die Verkehrsmanagementzentrale des Lands einmal aussehen soll. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Rund 15 Millionen Euro investiert das Land in die neue Schaltzentrale in der Stuttgarter Innenstadt, deren Betrieb jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro verursachen wird. Städten und Gemeinden im Land, die anders als Stuttgart mit seiner Integrierten Verkehrsleitzentrale, keinen eigenen Blick auf die Verkehrswege in ihrem Zuständigkeitsbereich werfen können, steht der Service der zukünftigen Verkehrsmanagementzentrale des Landes zur Verfügung.

Unsere Empfehlung für Sie

Auswertung von Verkehrsdaten: Stuttgart auf dem Weg zurück zur Stauhauptstadt?

Auswertung von Verkehrsdaten Stuttgart auf dem Weg zurück zur Stauhauptstadt?

Laut dem Verkehrsdatenanalyst Inrix haben Autofahrer in Stuttgart im Jahr 2023 wieder mehr Zeit in Staus verloren als im Jahr zuvor. Auch die bundesweit stauträchtigste Strecke verortet die Auswertung in der Region Stuttgart. Sie hat allerdings inhaltliche Unschärfen.

Nach und nach wird diese, einmal in Betrieb, ihr Datennetz enger knüpfen. Schrittweise werden etwa die 45 Tunnel an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg so ausgerüstet, dass die Verkehrslenker in der Landeshauptstadt einen Überblick behalten. In Baden-Württemberg gibt es rund 5000 Kilometer Bundesstraßen, 10000 Kilometer Landesstraßen und 11500 Kilometer Kreisstraßen. Schon alleine diese Zahlen veranschaulichen, dass eine lückenlose Überwachung nicht möglich ist.

Zugriff auf Ampeln und dynamische Wegweiser

Stockt es irgendwo schon heute in der Region Stuttgart kommen sogenannte Strategien zum Einsatz. Das sind geschnürte Maßnahmenpakete, mit denen auf wiederkehrende Verkehrsbehinderungen schnell reagiert werden kann. So bleiben dann etwa Ampeln länger auf Grün, um den Abfluss des sich aufgestauten Verkehrs zu gewährleisten. Auch auf die sogenannten Wechselwegweiser, elektronische Verkehrszeichen auf denen unterschiedliche Inhalte gezeigt werden können, hat die Stuttgarter Zentrale Zugriff.

Um die Autobahnen kümmert sich die bundeseigene Autobahngesellschaft. Dass für dieses Netz eine eigene Zentrale vonnöten sei, die in den kommenden Monaten in Ludwigsburg errichtet wird, sei Ergebnis des Neuzuschnitts der Zuständigkeiten und der Gründung der Autobahngesellschaft. Es wird deutlich, dass Hermann mit diesem Schritt getrennter Zentralen nicht glücklich ist. Aber natürlich würden die verschiedenen Akteure Hand in Hand arbeiten – wenn auch an unterschiedlichen Orten.

Weitere Themen

Verkehr in der Region Stuttgart: Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll

Verkehr in der Region Stuttgart Wie Technik Staus in der Region Stuttgart managen soll

Neue Leitstellen von Land und Bund sollen helfen, den Verkehr in der Region Stuttgart flüssiger zu lenken – ohne neue Straßen zu bauen.
Von Christian Milankovic
Gastronomie in Stuttgart: Warum viele vegane Restaurants geschlossen wurden – „Hätte gerne weiter gemacht“

Gastronomie in Stuttgart Warum viele vegane Restaurants geschlossen wurden – „Hätte gerne weiter gemacht“

Vegane Küche verlangt viel ab. Elizabeta Bakavos hatte aufgegeben und macht mit V-Bandits nun doch weiter. Und Alexandra Donath von Veganes Gold peilt sogar den Michelin-Stern an.
Von Kathrin Haasis
Umstrittene Umbenennung im Westen: Verliert der Bismarckplatz in Stuttgart seinen Namen?

Umstrittene Umbenennung im Westen Verliert der Bismarckplatz in Stuttgart seinen Namen?

Die Stadt will ausloten, ob der Platz im Stuttgarter Westen eine andere Person ehren soll als den umstrittenen Reichskanzler. Die „Anstifter“ plädieren weiter für Betty Rosenfeld.
Von Thomas Faltin
Wetter in Stuttgart: Bis zu 18 Grad – im Kessel wird’s nochmal mild

Wetter in Stuttgart Bis zu 18 Grad – im Kessel wird’s nochmal mild

Angenehm mild und bis zu 18 Grad – Stuttgart erlebt ein spätherbstliches Zwischenhoch. Doch wer auf ein warmes Wochenende hofft, wird enttäuscht. Das sind die Aussichten.
Von Gülay Alparslan
Zivilcourage in Stuttgart: Pensionierte Polizistin nach Vorfall in S-Bahn: „Ich bin doch keine Heldin“

Zivilcourage in Stuttgart Pensionierte Polizistin nach Vorfall in S-Bahn: „Ich bin doch keine Heldin“

Eine Frau wird in der S-Bahn bedrängt. Eine Zeugin passt genau auf, was vor ihren Augen abläuft. Und hilft dem Opfer anschließend beim Gang zur Polizei.
Von Christine Bilger
Wilhelma in Stuttgart: Ein Föhn im Amazonienhaus? Was es mit dieser Kuriosität im Zoo auf sich hat

Wilhelma in Stuttgart Ein Föhn im Amazonienhaus? Was es mit dieser Kuriosität im Zoo auf sich hat

Werden mit dem Warmluftgebläse im Amazonienhaus der Wilhelma etwa die Goldkopf-Löwenäffchen frisiert? Natürlich nicht. Doch wofür dient der Apparat im Eingangsbereich tatsächlich?
Von Iris Frey
Kürzungen im Sozialen: „Liste des Grauens“ – Wie der Sparhaushalt in Stuttgart Franziska K. trifft

Kürzungen im Sozialen „Liste des Grauens“ – Wie der Sparhaushalt in Stuttgart Franziska K. trifft

Der Verein „Zentrum selbstbestimmt Leben“ ist durch die Pläne im Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart existenziell bedroht. Nur ein Beispiel für viele betroffene soziale Einrichtungen.
Von Lisa Welzhofer
Junge Stuttgarter über ihren Job: Wie sieht die Arbeit im Architekturbüro aus und wie hoch ist das Gehalt?

Junge Stuttgarter über ihren Job Wie sieht die Arbeit im Architekturbüro aus und wie hoch ist das Gehalt?

Aylin (29) und Leolo (27) arbeiten in einem Architekturbüro in Stuttgart und gehören zu den Jüngsten im Team. Ein Einblick in ihren Berufsalltag – und ihr Gehalt.
Von Lisa Kutteruf
Stuttgarter Dragqueen im Porträt: Drag, Mut und Identität: Das facettenreiche Leben von Vava Vilde

Stuttgarter Dragqueen im Porträt Drag, Mut und Identität: Das facettenreiche Leben von Vava Vilde

Stuttgarter Dragqueen Vava Vilde begeistert mit ihrer künstlerischen Freiheit und inspiriert junge Menschen. Was steckt hinter ihrer Erfolgsgeschichte?
Von Jovanna Imalski
Hauptbahnhof Stuttgart: „Sieht aus wie Sau“ – Stuttgart will am Arnulf-Klett-Platz aufräumen

Hauptbahnhof Stuttgart „Sieht aus wie Sau“ – Stuttgart will am Arnulf-Klett-Platz aufräumen

Sollte der neue Hauptbahnhof von Stuttgart 21 tatsächlich Ende 2026 in Betrieb gehen, muss sich am Umfeld optisch dringend etwas tun. Große Sprünge sind aber nicht zu erwarten.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Straßenverkehr Mobilität Winfried Hermann
 
 