Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen weite Teile Fellbachs in Atem gehalten. Wegen der Folgen des Ausfalls ist aktuell der Stadttunnel in beiden Richtungen gesperrt.
17.04.2026 - 14:09 Uhr
Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen weite Teile der Stadt Fellbach für einige Zeit in Atem gehalten. Unter anderem musste der Stadttunnel gesperrt werden, wie die Verwaltung mitteilt. Die Röhre ist aktuell noch in beiden Richtungen gesperrt. Laut einer Sprecherin der Stadt Fellbach könne dies noch bis etwa 18 Uhr dauern.