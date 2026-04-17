Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen weite Teile Fellbachs in Atem gehalten. Wegen der Folgen des Ausfalls ist aktuell der Stadttunnel in beiden Richtungen gesperrt.

Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen weite Teile der Stadt Fellbach für einige Zeit in Atem gehalten. Unter anderem musste der Stadttunnel gesperrt werden, wie die Verwaltung mitteilt. Die Röhre ist aktuell noch in beiden Richtungen gesperrt. Laut einer Sprecherin der Stadt Fellbach könne dies noch bis etwa 18 Uhr dauern.

Laut des Energieversorgers Netze BW gingen gegen 6.13 Uhr erste Meldungen über die Unterbrechung des Stromnetzes in mehreren Bereichen Fellbachs ein. Auf ihrer Störungsseite gibt die Netze BW als Begründung an: „Technischer Defekt eines Betriebsmittels (Kabel, Freileitung, Sicherung etc.) ohne erkennbare Ursache.“

Stromversorgung in Fellbach stabilisiert, Tunnel bleibt gesperrt

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung habe das Netz zwischenzeitlich stabilisiert werden können. Seit 8.14 Uhr seien die Kunden der Netze BW wieder mit Elektrizität versorgt. Die Stromversorgung im Fellbacher Stadttunnel habe bislang jedoch nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Er bleibe daher aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt.

Es seien gleich zwei gleichzeitig auftretende Fehler an zwei Stellen eines Mittelspannungskabels gewesen, durch die ein Kurzschluss verursacht worden sei, so die Mitteilung aus dem Fellbacher Rathaus. Dadurch sei einer von drei Übergabetransformatoren im Umspannwerk in der Stuttgarter Straße kurzzeitig vom Netz gegangen und habe gegen 6.15 Uhr in weiten Teilen der Stadt einen etwa 20 Sekunden dauernden Stromausfall ausgelöst.

Im Bereich der Kabelschäden habe der Ausfall länger angedauert. „Trotz umgehender Maßnahmen zur Fehlerlokalisierung und -behebung durch die Stadtwerke und deren Dienstleister konnten im Bereich der Schorndorfer Straße die meisten der betroffenen Kunden erst ab 8.15 Uhr wieder regulär mit Strom versorgt werden.“

Stadttunnel in Fellbach bleibt bis Freitagabend gesperrt

Betroffen war von dem Stromausfall auch der Stadttunnel. Dieser habe deshalb für den Verkehr gesperrt werden müssen und werde wegen der anhaltenden Reparaturarbeiten im Stromnetz voraussichtlich erst an diesem Freitagabend wieder mit elektrischer Energie versorgt sein.

Laut der Mitteilung wird „mit Hochdruck“ weiterhin an der vollständigen Behebung der Störung gearbeitet. Die Stadtwerke seien vor Ort und arbeiteten an der schnellstmöglichen Wiederherstellung der Versorgung. Über den weiteren Verlauf werde informiert.