Verkehr in Ostfildern Zufahrt zu Flammenden Sternen wird saniert
Ab 22. Juni wird die wichtige Verbindungsstraße zwischen drei Stadtteilen in Ostfildern voll gesperrt. Zufahrt zur Gärtnerei und zum Hotel weiter möglich.
Ab 22. Juni wird die wichtige Verbindungsstraße zwischen drei Stadtteilen in Ostfildern voll gesperrt. Zufahrt zur Gärtnerei und zum Hotel weiter möglich.
Eine wichtige Verkehrsader im Scharnhauser Park wird ab 22. Juni saniert. Die Nachricht hatte vielen Anwohnern Sorge bereitet, weil vom 21. bis 23. August das Feuerwerksfestival Flammende Sterne stattfindet.