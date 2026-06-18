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Verkehr in Ostfildern Zufahrt zu Flammenden Sternen wird saniert

Verkehr in Ostfildern: Zufahrt zu Flammenden Sternen wird saniert
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Die Kreuzbrunnenstraße in Ostfildern wird ab dem 22. Juni saniert. Die Zufahrt zur Gärtnerei Hägele und zum Hotel bleibt über Nellingen möglich. Foto: Markus Brändli

Ab 22. Juni wird die wichtige Verbindungsstraße zwischen drei Stadtteilen in Ostfildern voll gesperrt. Zufahrt zur Gärtnerei und zum Hotel weiter möglich.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Eine wichtige Verkehrsader im Scharnhauser Park wird ab 22. Juni saniert. Die Nachricht hatte vielen Anwohnern Sorge bereitet, weil vom 21. bis 23. August das Feuerwerksfestival Flammende Sterne stattfindet.

 

Da ist die Kreuzbrunnenstraße, eine ehemalige Landesstraße, eine der wichtigen Zufahrten. „Bis 7. August sollen die Arbeiten fertig sein“, zerstreut Ostfilderns Pressesprecherin Tanja Eisbrenner Bedenken wegen des Massenevents. Die Vollsperrung der Straße sei aber „unvermeidlich“.

Beim Feuerwerksfestival stauen sich auf der Verkehrsader die Autos

Damit die Verkehrsmassen bei dem Feuerwerksfestival, zu dem an drei Abenden Zehntausende auf die Traumfelder im Scharnhauser Park kommen, auf die Parkplätze kommen, haben die Planer nach Eisbrenners Worten „sogar einen großzügigen Zeitpuffer eingeplant.“ Bis die Flammenden Sterne steigen, sei die Straße auf jeden Fall wieder frei. Obwohl inzwischen mehr als 60 Prozent der Besucherinnen und Besucher mit der Stadtbahn oder mit Bussen anreisen, kommen viele aus der ganzen Region mit dem Auto.

Die Kreuzbrunnenstraße verbindet die Stadtteile Nellingen, Scharnhauser Park und Scharnhausen. Foto: Markus Brändl

An der viel befahrenen Straße, die die Stadtteile Nellingen, Scharnhauser und Scharnhauser Park verbindet, liegen auch die Gärtnerei Hägele und ein Hotel. Gerade jetzt in der Pflanzzeit herrscht vor allem im Gärtnereibetrieb reger Kundenverkehr. Über einen Wirtschaftweg wird die Zufahrt zu den beiden Betrieben auch während der Bauzeit sichergestellt sein - zumindest aus Richtung Nellingen.

„Die Straße ist seit einiger Zeit sanierungsbedürftig“, sagt Eisbrenner. Die Schäden auf der viel befahrenen Route sind immens. Angesichts der aktuellen Finanzlage ist das Projekt für die Stadt Ostfildern zwar nicht leicht zu stemmen. Eine finanzielle Zuwendung des Landes Baden-Württemberg mache es nun aber möglich, dass die Straße instandgesetzt wird. Bisher war die Kreuzbrunnenstraße eine Landesstraße. Da sie zur Gemeindestraße herabgestuft worden war, erhielt die Stadt Ostfildern vom Land Baden-Württemberg eine finanzielle Ausgleichszahlung, um die Straße zu sanieren.

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Was wird an der Großbaustelle gemacht? Der Straßenoberbau wird teilweise neu gebaut, die Asphaltdecke wird erneuert. Auch die Straßenentwässerung soll verbessert und einige Kanäle müssen erneuert werden. Zudem stehen Arbeiten an den Banketten an. Nach den Worten von Baubürgermeister Michael Lübke geht es vor allem um die Verkehrssicherheit. Dass die Straße während der Bauzeit voll gesperrt wird, ist nach Angaben der Verwaltung „aus wirtschaftlichen Gründen“ nicht zu vermeiden.

Busreisende müssen mit längeren Fahrzeiten rechnen

Für Radfahrer und Fußgänger, die zwischen Nellingen und Scharnhausen unterwegs sind, gibt es nach Tanja Eisbrenners Worten keine Einschränkungen während der Bauzeit. Autofahrer und Busreisende müssen aber mit längeren Fahrzeiten rechnen. Der Autoverkehr und die Buslinie 120 werden in beiden Richtungen über die Rinnenbachstraße und den Scharnhauser Park umgeleitet. Für den öffentlichen Nahverkehr wird es nach Angaben der Verwaltung einen Baustellenfahrplan geben - danach verlängert sich die Fahrzeit um sieben bis zehn Minuten pro Richtung.

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