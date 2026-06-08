Nach der Insolvenz des ursprünglichen Bauunternehmens ruhte die Baustelle monatelang. Seit Mai wird wieder gearbeitet. Wann der Engpass verschwinden soll.

Auf der Neuen Weinsteige wird wieder gebaut. Nach monatelangem Stillstand infolge der Insolvenz des ursprünglich beauftragten Unternehmens sind die Arbeiten an der wichtigen Stuttgarter Verkehrsachse Anfang Mai wieder aufgenommen worden. Für Autofahrer bedeutet das aber trotzdem: Die Verengung von vier auf zwei Fahrspuren auf der Bundesstraße 27 bleibt vorerst bestehen. Nach Angaben der Stadt sollen jedoch Ende des Jahres wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Die Baustelle auf der Neuen Weinsteige beschäftigt Pendler und Anwohner bereits seit längerer Zeit. Die Straße ist als Teil der B 27 eine der wichtigsten Einfallstraßen aus dem Süden in die Landeshauptstadt. Im Bereich der sogenannten Hangbrücke laufen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten. Die nehmen so viel Raum ein, dass die Fahrbahnbreite reduziert werden musste.

Für Verzögerungen sorgte im vergangenen Jahr die Insolvenz des beauftragten Bauunternehmens. Die Arbeiten mussten daraufhin eingestellt werden. „Die Insolvenz des Vorunternehmers wurde im Oktober 2025 bekannt. Daraufhin wurden die Arbeiten Ende Oktober 2025 eingestellt“, erklärt eine Rathaus-Sprecherin auf Anfrage.

Erst nachdem ein Nachfolgeunternehmen gefunden worden war, konnte die Baustelle wieder aktiviert werden. „Der Nachfolgeunternehmer ist seit Anfang Mai 2026 wieder aktiv“, so die Sprecherin.

Alle Fahrspuren sollen Ende 2026 wieder zur Verfügung stehen

Bereits im Frühjahr hatte die Stadt angekündigt, die Arbeiten möglichst im Mai fortsetzen zu wollen. Dieses Ziel wurde inzwischen erreicht. Vor Ort sind wieder Bautätigkeiten zu beobachten, die Verkehrsführung bleibt jedoch unverändert: In beiden Richtungen steht weiterhin jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Trotz der monatelangen Unterbrechung hält die Stadt an ihrem Zeitplan weitgehend fest. „Die Fertigstellung der Maßnahme ist nach wie vor zum Ende des Jahres vorgesehen, dann werden auch wieder alle Fahrspuren zur Verfügung stehen“, sagt die Rathaus-Sprecherin.

Nach Angaben der Verwaltung werden sämtliche ursprünglich vorgesehenen Arbeiten ausgeführt. Auf Kürzungen oder einen Verzicht auf einzelne Bauabschnitte werde nicht zurückgegriffen, um den entstandenen Verzug aufzuholen. Die Stadt verweist darauf, dass die notwendigen Betoninstandsetzungsarbeiten an der Hangbrücke nur bei dauerhaft frostfreien Bedingungen möglich seien. Deshalb sei bereits von Anfang an eine längere Winterpause eingeplant gewesen. „Daher ist der zeitliche Verlust überschaubar und die Maßnahme kann voraussichtlich noch 2026 abgeschlossen werden“, erläutert die Sprecherin.

Ganz beendet sein werden die Arbeiten damit allerdings noch nicht. Nach dem geplanten Abschluss Ende dieses Jahres sollen 2027 lediglich noch Restarbeiten folgen.