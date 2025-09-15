Weil die Betriebserlaubnis des Tunnels Monate vor Sanierungsbeginn erlischt, wird ein Gutachten zur Verlängerung erstellt. Ab 17. September wird er erst einmal gereinigt und gewartet.
Wegen umfassender Sanierung muss der Flughafentunnel zwischen Plieningen und Bernhausen ab Ende Januar 2027 monatelang lang gesperrt werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf die möglichen Auswirkungen der Baumaßnahme erhalten Verkehrsteilnehmer ab kommendem Mittwoch, 17. September. Bis 26. September ist der Tunnel jeweils von 21 bis 5 Uhr aufgrund der jährlichen Reinigung und Wartung voll gesperrt. Ausgenommen ist offenbar das Wochenende 19. bis 21. September. In den Nächten auf Samstag und Sonntag bleibt die Röhre, die unter der Start- und Landebahn des Flughafens verläuft, geöffnet. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.