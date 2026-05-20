Verkehr in Stuttgart: In den Pfingstferien bremst eine Baustelle den Verkehr in Stuttgart-Süd

Der Ausbau der Bahnsteige für 80 Meter lange Züge der Stadtbahnlinien U1 und U14 an den Haltestellen am Erwin-Schoettle-, Bihl- und Südheimer Platz geht in die Verlängerung. Um rund ein halbes Jahr sollen sich die Arbeiten nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und der Stuttgart Netze verzögern. Hintergrund sei der Mehraufwand bei der parallel verlaufenden Kanalsanierung. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die SSB nutzen die Pfingstferien für eine zusätzliche, bislang nicht vorhergesehene Vollsperrung am Erwin-Schoettle-Platz. Von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, droht somit wieder Staugefahr im Stuttgarter Süden.

Seit fast einem Jahr laufen die Arbeiten, um das Angebot auf der notorisch vollen U1 zu verdoppeln. Inzwischen fahren die Züge bereits seit Ende 2025 wieder, auf das verbesserte Angebot müssen sich die Fahrgäste aber noch ein halbes Jahr gedulden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 sollen schließlich die 80, statt der bisherigen 40 Meter langen Stadtbahnen, zu den drei verlängerten Haltestellen fahren.

Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz dauert bis Jahresende

Nach Angaben von SSB-Sprecherin Birgit Kiefer „stehen zwei der drei Maßnahmen kurz vor dem Abschluss“. Die Vollsperrung der Böblinger Straße zwischen Seilbahnstraße und Leonberger Straße soll voraussichtlich nur noch bis Anfang Juni dauern, die Baustelle dann für nötige Restarbeiten bis Ende Juni bestehen bleiben. Auch die Wanderbaustelle am Bihlplatz schreite voran. Bis Ende Mai sollen die ersten Gehwegabschnitte fertiggestellt sowie die zusätzlich benötigten Stromleitungen verlegt sein. Um die endgültige Straßenoberfläche herstellen zu können, seien aber weitere kurzfristige Sperrungen erforderlich. „Wir gehen davon aus, dass alle Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden können“, sagt Kiefer.

Hingegen müssen sich vor allem Autofahrer am Erwin-Schoettle-Platz noch länger in Geduld üben. Wie an den anderen Haltestellen auch führen die Stuttgart Netze sowie die Netze BW parallel zur Bahnsteigverlängerung auch umfangreiche Maßnahmen zur Erneuerung der Gasleitungen und Verlegung neuer Wasserleitungen durch. „Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Untergrund muss ein Großteil der Arbeiten in Handarbeit erfolgen“, erklärt Baukoordinator Rene Starjakob – unter laufendem Stadtbahnbetrieb. Die Folge: Der Zeitplan kann „durch den enormen Mehraufwand“ nicht eingehalten werden. Die Maßnahme verlängert sich um ein halbes Jahr bis Ende 2026.

Ungeplante Vollsperrung – Staugefahr trotz Ferien

Besonders am Erwin-Schoettle-Platz seien die technischen Herausforderungen enorm. Daher haben sich die Bauträger für eine zusätzliche, bislang nicht geplante Vollsperrung in den Pfingstferien entschieden. Von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, lehnt sich diese an frühere Bauphasen im vergangenen Jahr an. Für die Fahrzeuge aus Richtung Schwabtunnel steht in der Schickhardtstraße nur eine Fahrbahn zur Verfügung, die Busspur ist gesperrt. Zudem besteht keine Abbiegemöglichkeit mehr in die Böblinger Straße in Richtung Marienplatz und Stadtmitte. Der Verkehr wird von der Schreiber- und Karl-Kloß-Straße über die parallel verlaufende Böheimstraße zum Marienplatz umgeleitet. Aus der Erfahrung der Vergangenheit ist daher im Stuttgarter Süden wieder mit Staus zu rechnen.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Die SSB-Linie 42 verkehrt über die Hohenzollern-, Mörike- und Hohenstauferstraße. Die Haltestelle Schickhardtschule wird verlegt, der Stopp am Erwin-Schoettle-Platz entfällt. Dafür wird zusätzlich die Haltestelle Marien-/Silberburgstraße angefahren.