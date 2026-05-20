 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. In den Pfingstferien bremst eine Baustelle den Verkehr in Stuttgart-Süd

Verkehr in Stuttgart In den Pfingstferien bremst eine Baustelle den Verkehr in Stuttgart-Süd

Verkehr in Stuttgart: In den Pfingstferien bremst eine Baustelle den Verkehr in Stuttgart-Süd
1
Wie im Herbst vergangenen Jahres verkehren die Stadtbahnen am Erwin-Schoettle-Platz, der Verkehr wird hingegen ausgebremst. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stuttgarter Straßenbahnen bauen drei Haltestellen der U1 aus. Nun verlängert sich die Maßnahme um ein weiteres halbes Jahr – Straßensperrungen inklusive.

Reporter: Alexander Müller (ale)

Der Ausbau der Bahnsteige für 80 Meter lange Züge der Stadtbahnlinien U1 und U14 an den Haltestellen am Erwin-Schoettle-, Bihl- und Südheimer Platz geht in die Verlängerung. Um rund ein halbes Jahr sollen sich die Arbeiten nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und der Stuttgart Netze verzögern. Hintergrund sei der Mehraufwand bei der parallel verlaufenden Kanalsanierung. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die SSB nutzen die Pfingstferien für eine zusätzliche, bislang nicht vorhergesehene Vollsperrung am Erwin-Schoettle-Platz. Von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, droht somit wieder Staugefahr im Stuttgarter Süden.

 

Seit fast einem Jahr laufen die Arbeiten, um das Angebot auf der notorisch vollen U1 zu verdoppeln. Inzwischen fahren die Züge bereits seit Ende 2025 wieder, auf das verbesserte Angebot müssen sich die Fahrgäste aber noch ein halbes Jahr gedulden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 sollen schließlich die 80, statt der bisherigen 40 Meter langen Stadtbahnen, zu den drei verlängerten Haltestellen fahren.

Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz dauert bis Jahresende

Nach Angaben von SSB-Sprecherin Birgit Kiefer „stehen zwei der drei Maßnahmen kurz vor dem Abschluss“. Die Vollsperrung der Böblinger Straße zwischen Seilbahnstraße und Leonberger Straße soll voraussichtlich nur noch bis Anfang Juni dauern, die Baustelle dann für nötige Restarbeiten bis Ende Juni bestehen bleiben. Auch die Wanderbaustelle am Bihlplatz schreite voran. Bis Ende Mai sollen die ersten Gehwegabschnitte fertiggestellt sowie die zusätzlich benötigten Stromleitungen verlegt sein. Um die endgültige Straßenoberfläche herstellen zu können, seien aber weitere kurzfristige Sperrungen erforderlich. „Wir gehen davon aus, dass alle Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden können“, sagt Kiefer.

Hingegen müssen sich vor allem Autofahrer am Erwin-Schoettle-Platz noch länger in Geduld üben. Wie an den anderen Haltestellen auch führen die Stuttgart Netze sowie die Netze BW parallel zur Bahnsteigverlängerung auch umfangreiche Maßnahmen zur Erneuerung der Gasleitungen und Verlegung neuer Wasserleitungen durch. „Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Untergrund muss ein Großteil der Arbeiten in Handarbeit erfolgen“, erklärt Baukoordinator Rene Starjakob – unter laufendem Stadtbahnbetrieb. Die Folge: Der Zeitplan kann „durch den enormen Mehraufwand“ nicht eingehalten werden. Die Maßnahme verlängert sich um ein halbes Jahr bis Ende 2026.

Ungeplante Vollsperrung – Staugefahr trotz Ferien

Besonders am Erwin-Schoettle-Platz seien die technischen Herausforderungen enorm. Daher haben sich die Bauträger für eine zusätzliche, bislang nicht geplante Vollsperrung in den Pfingstferien entschieden. Von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, lehnt sich diese an frühere Bauphasen im vergangenen Jahr an. Für die Fahrzeuge aus Richtung Schwabtunnel steht in der Schickhardtstraße nur eine Fahrbahn zur Verfügung, die Busspur ist gesperrt. Zudem besteht keine Abbiegemöglichkeit mehr in die Böblinger Straße in Richtung Marienplatz und Stadtmitte. Der Verkehr wird von der Schreiber- und Karl-Kloß-Straße über die parallel verlaufende Böheimstraße zum Marienplatz umgeleitet. Aus der Erfahrung der Vergangenheit ist daher im Stuttgarter Süden wieder mit Staus zu rechnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Nahverkehr in Stuttgart: Ausgerechnet in den Pfingstferien: Keine Stadtbahnen zum Flughafen

Nahverkehr in Stuttgart Ausgerechnet in den Pfingstferien: Keine Stadtbahnen zum Flughafen

Ausgerechnet zur Hauptreisezeit kappen die SSB die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Flughafen. Hintergrund sind Gleisarbeiten. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Die SSB-Linie 42 verkehrt über die Hohenzollern-, Mörike- und Hohenstauferstraße. Die Haltestelle Schickhardtschule wird verlegt, der Stopp am Erwin-Schoettle-Platz entfällt. Dafür wird zusätzlich die Haltestelle Marien-/Silberburgstraße angefahren.

Weitere Themen

Verkehrsberuhigung in Bad Cannstatt: Stadt Stuttgart errichtet Soccercourt am Neckar

Verkehrsberuhigung in Bad Cannstatt Stadt Stuttgart errichtet Soccercourt am Neckar

Kleinspielfeld, Tempo 30, neue Zebrastreifen – und ein Ende des Wildparkens in der Badstraße: Die Stadt gestaltet das Umfeld der provisorischen Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt um.
Von Sebastian Steegmüller
Wetter in Stuttgart: 30 Grad und mehr zum Start der Pfingstferien – auch in Stuttgart?

Wetter in Stuttgart 30 Grad und mehr zum Start der Pfingstferien – auch in Stuttgart?

Zum Start der Pfingstferien kündigt sich im Südwesten Sommerwetter an. Wie warm wird es? Und wie lange bleibt das gute Wetter erhalten?
Von Michael Bosch
Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz: In den Pfingstferien ist mit Stau im Stuttgarter Süden zu rechnen

Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz In den Pfingstferien ist mit Stau im Stuttgarter Süden zu rechnen

Die Stuttgarter Straßenbahnen bauen drei Haltestellen der U1 aus. Nun verlängert sich die Maßnahme um ein weiteres halbes Jahr – Straßensperrungen inklusive.
Von Alexander Müller
Drohnenflugverbot am Flughafen: Kitze in Plieninger Naturschutzgebieten leben jetzt gefährlich

Drohnenflugverbot am Flughafen Kitze in Plieninger Naturschutzgebieten leben jetzt gefährlich

Seit diesem Jahr dürfen die Drohnen von Kitzrettern in Flughafennähe nur noch vor sechs Uhr fliegen. Das könnte vielen jungen Rehen das Leben kosten.
Von Torsten Schöll
Abschied vom Kult-Club: Schräglage-Gründer Grelle: „Das verruchte, dirty Ausgehen ist vorbei“

Abschied vom Kult-Club Schräglage-Gründer Grelle: „Das verruchte, dirty Ausgehen ist vorbei“

Stuttgart verliert eine Institution: Ende Juni schließt der Schräglage Club. Gründer Heiko Grelle im Interview über das Ende einer Ära.
Von Petra Xayaphoum
Olgaeck-Unfall: „Die Schuld wird mich für den Rest meines Lebens begleiten“

Olgaeck-Unfall „Die Schuld wird mich für den Rest meines Lebens begleiten“

Das Urteil ist gesprochen. Die Erinnerung und der Schmerz bleiben jedoch. Bei Opfern, deren Angehörigen – und dem Unfallverursacher. Wer lebt man mit einer solchen Schuld?
Von Hilke Lorenz
Bahnverkehr in Stuttgart: ICE-Sprinter Stuttgart–Berlin fährt weiter

Bahnverkehr in Stuttgart ICE-Sprinter Stuttgart–Berlin fährt weiter

Die DB gibt Entwarnung: Der Ende 2025 gestartete und zwischenzeitlich vom Aus bedrohte ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin bleibt auch im zweiten Halbjahr 2026 im Fahrplan.
Von Christian Milankovic
Prozess um Unfalltod am Olgaeck: Nach dem Urteil bleibt die Schuld

Prozess um Unfalltod am Olgaeck Nach dem Urteil bleibt die Schuld

Der Unfallfahrer ist verurteilt. Doch das ist nur die strafrechtliche Aufarbeitung. An den Folgen des Unfalls werden alle Beteiligten noch lange tragen.
Von Hilke Lorenz
Prozess um Unfalltod am Olgaeck: Bewährungsstrafe für Unfallfahrer – so begründet die Richterin das Urteil

Prozess um Unfalltod am Olgaeck Bewährungsstrafe für Unfallfahrer – so begründet die Richterin das Urteil

Das Stuttgarter Amtsgericht hat am Mittwoch den schweren Unfall am Olgaeck juristisch aufgearbeitet. Jetzt ist das Urteil gefallen.
Von Jürgen Bock, Wolf-Dieter Obst
„Klein-List“ im Lehenviertel: Neue Bäume und neue Räume – Änderungen an der Liststraße beschlossen

„Klein-List“ im Lehenviertel Neue Bäume und neue Räume – Änderungen an der Liststraße beschlossen

Seit über einem Jahrzehnt setzen sich Anwohner im Stuttgarter Lehenviertel für mehr Grün und Aufenthaltsfläche in der Liststraße ein. Nun wird der verkehrsberuhigte Abschnitt Realität.
Von Lisa Kutteruf
Weitere Artikel zu Stuttgart SSB Haltestelle Baustelle Stau Straßensperrung Stadtbahn Vollsperrung Stuttgarter Straßenbahnen Erwin-Schöttle-Platz
 
 