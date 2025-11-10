Innerhalb kurzer Zeit ereignen sich im Westen zwei Unfälle mit fast gleichem Ablauf. Es scheint, als häuften sich die Stadtbahnunfälle in Stuttgart. Wie ordnet das die Polizei ein?
Eine Reihe von Stadtbahnunfällen in der jüngsten Vergangenheit legt den Verdacht nahe, dass die Bahnen für den Verkehr in der Stadt eine besondere Gefahr darstellen könnten. Doch ein genauer Blick zeigt, dass die Zusammenstöße zwar an Stellen passierten, an denen es immer wieder zu ähnlichen Unfällen kommt. Die Ursachen sind aber in nahezu allen Fällen Regelverstöße der anderen Verkehrsbeteiligten – meist Autofahrer und -fahrerinnen. Das unerlaubte Wenden und Abbiegen über die Gleise steht auf dem vordersten Platz der Unfallursachen. So offenbar auch wieder am vergangenen Wochenende.