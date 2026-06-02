Wegen Kanalarbeiten müssen Autofahrer die wichtige Verbindungsstraße im Stuttgarter Westen umfahren – auch Busse der SSB sind betroffen.

Autofahrer im Stuttgarter Westen müssen sich auf die nächsten Verkehrsbehinderungen einstellen. Aufgrund von Leitungsarbeiten vor dem Gebäude 84 muss die Schloßstraße von Montag, 8. Juni, bis einschließlich Freitag, 12. Juni, zwischen der Silberburgstraße und der Johannesstraße stadtauswärts in Richtung Vogelsang gesperrt werden. Betroffen davon ist auch die Nachtbuslinie N10 der Stuttgarter Straßenbahnen.

Der Grund für die Sperrung ist die örtliche Verkehrssituation. In der Mitte der Schlossstraße verlaufen die Gleise der Stadtbahnlinien U2 und U9. Daher steht für jede Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Die Arbeiten können aufgrund der beengten Verhältnisse nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, sagt Stadtsprecherin Frederike Myhsok.

Zwei Umleitungen ausgeschildert

Um den Stadtteil Rosenberg zu entlasten, werden gleich zwei Umleitungen ausgeschildert. Eine weiträumige führt vom Rotebühlplatz und Planie-Tunnel kommend bereits am Berliner Platz über die Seiden-, Hegel-, Hölderlin- und Schwabstraße sowie aus Richtung Rosenbergstraße über die Fritz-Elsas-, Rotebühl- und Schwabstraße. Autofahrer können auch direkt vor der Sperrung die Silberburg-, Breitscheid- und Johannesstraße nutzen.

Die Umleitung der N10 nach Vaihingen führt ebenfalls über die Silberburgstraße. Die Haltestellen Schloß-/Johannisstraße, Schwab-/Bebelstraße und Bismarckplatz entfallen ersatzlos. Als Ersatz wird in diesem Zeitraum die Haltestelle Senefelderstraße der Buslinie 44 angefahren.