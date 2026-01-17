In der Steinenhausenstraße im Stuttgarter Westen wurde das vierte Projekt des Programms „Mehr Platz zum Spielen“ umgesetzt. Pro Jahr sind zwei Vorhaben vorgesehen.
17.01.2026 - 11:00 Uhr
In Stuttgart sind Spielstraßen immer noch eine Seltenheit. Die Stadtverwaltung hat daher bereits seit 2023 das Projekt „Mehr Platz zum Spielen“ ins Leben gerufen. Dabei können sich Anwohner melden und ihre Wünsche zur Einrichtung von Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für Kinder auf Fahrbahnen anmelden. Nunmehr wurde die vierte Maßnahme in der Steinenhausenstraße im Stuttgarter Westen umgesetzt.