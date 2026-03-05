Verkehr in Stuttgart: Zusätzlich zur S-Bahn-Sperrung – Leuzeknoten am Wochenende gesperrt

Das also auch noch: Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt sorgt bereits jetzt für deutlich mehr Verkehr auf den wichtigen Einfallstraßen im Nordosten von Stuttgart. Statt der S-Bahn S 2 und S 3 oder den Regionalzügen heißt es seitdem für die Leid geplagten Pendler wieder einmal Bus statt Bahn. Viele steigen eben aber auch auf das eigene Auto um. Nun wird von Freitag, 6. März, 22 Uhr, bis Montag, 9. März, 5 Uhr, auch noch die B 10 zwischen der Gaisburger Brücke und Schwanenplatztunnel in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Es bleibt nicht die einzige Sperrung am Leuzeknoten in diesem Monat.

Bereits jetzt kommt es durch die S-Bahn-Sperrung zu Staus Laut der Integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart (IVLZ) blieb das ganz große Chaos bislang aus. Dennoch bilden sich im morgendlichen Berufsverkehr teilweise lange Staus – auch durch den Busersatzverkehr. Vor allem vor dem Kappelbergtunnel reihen sich die Autos dicht aufeinander. Zwar gilt der Zusammenschluss von B 14 und B 29 generell als stauträchtig, allerdings ist dies deutlich länger als sonst üblich und reicht weit über den Teiler auf Höhe von Waiblingen hinaus. Auf der B 10 aus Esslingen zieht sich der Stau in der Regel bis über das Dreieck Neckarpark hinaus. Zudem herrschte auf den Ausweichstrecken wie der Waiblinger Straße zwischen Fellbach und Bad Cannstatt deutlich mehr Verkehr. Und auch auf der Mercedesstraße müssen Autofahrer mehr Geduld mitbringen.

Nun wird auch noch der Leuzeknoten gesperrt. Es sind die letzten Arbeiten des seit nunmehr zehn Jahren dauernden Umbaus der wichtigen Verkehrsdrehscheibe, der sich am namensgebenden Mineralbad auf der Gemarkungsgrenze zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost befindet. Ziel der Stadt ist es, für einen besseren Verkehrsfluss für die täglich rund 120 000 Fahrzeuge an dem Nadelöhr der B 10 und B 14 zu sorgen. Am Wochenende wird nun der Asphalt zwischen der Kreuzung zur Poststraße und dem Schwanenplatztunnel erneuert, die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Nächtliche Vollsperrungen am Leuzeknoten

Zwei Wochen später, von Freitag, 20. März, 22 Uhr, bis Montag, 23. März, 5 Uhr, wird für die Erneuerung der Fahrbahn dann die B 10 zwischen dem Schwanenplatztunnel und der Poststraße in Fahrtrichtung Esslingen gesperrt. Zudem muss für die endgültige Abnahme der Betriebstechnik in den Tunnelröhren des Leuzeknotens in alle Fahrtrichtungen in den Nächten auf Sonntag, 22. und 29. März, jeweils von 21 bis 6 Uhr, sowie in den Nächten auf Montag, 23. und 30. März, jeweils von 21 bis 5 Uhr, komplett gesperrt werden. Damit noch nicht genug, „kommt es aufgrund der vorbereitenden Maßnahmen bereits in den Wochen zuvor zu nächtlichen Einschränkungen in vereinzelten Tunnelröhren“, so ein Stadtsprecher.

Aufgrund der enormen Belastung finden die Sperrungen zwar bewusst am Wochenende statt, an dem deutlich weniger Verkehr als an Werktagen herrscht. Allerdings könne es trotzdem zu Staus und Behinderungen auf den Nebenstrecken kommen. Die Verkehrsleitzentrale rät daher den Bereich an den betroffenen Wochenende großräumig zu umfahren. Der Verkehr wird in Richtung Stuttgart ab dem Dreieck Neckarpark über die Benz- und Mercedesstraße geführt – auch um die Gaisburger Brücke und die Talstraße nicht zu überlasten. In Richtung Esslingen ist eine Umleitung aus der Innenstadt durch den Wagenburgtunnel ausgeschildert.