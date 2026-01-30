Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Warnstreik auf - mit Folgen für Hunderttausende Fahrgäste. Sie müssen sich Alternativen suchen.
30.01.2026 - 09:24 Uhr
Fährgäste im Südwest-Nahverkehr müssen sich zu Beginn der neuen Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen von dem Arbeitskampf sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie der Verdi-Landesbezirk mitteilte. Der eintägige Ausstand finde im Zuge bundesweiter Arbeitsniederlegungen statt.