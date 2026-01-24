Eine Seilbahn zum RBK? Eine vom Krankenhaus finanzierte Studie bringt Bewegung in die seit Jahren ruhende Idee einer Luftseilbahn zwischen Pragsattel und Klinikcampus.
24.01.2026 - 07:00 Uhr
Ein Vorstoß des Robert-Bosch-Krankenhauses hat Ende vergangenen Jahres der seit fast fünf Jahren müde vor sich hin dümpelnden Idee einer Luftseilbahn in Stuttgart neue Dynamik verliehen. Im Oktober 2020 hatten Fachleute im Auftrag der Stadt die Empfehlung ausgesprochen, eine mögliche Trasse in Vaihingen auf den Fildern näher zu untersuchen. Ergebnisse wurden bis heute der Öffentlichkeit nicht vorgestellt.