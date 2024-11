Vor allem bei Großveranstaltungen kommt es am Neckarpark regelmäßig zu Verkehrschaos. Die Ausweitung des digitalen Leitsystems soll dies künftig verhindern. Kostenpunkt: acht Millionen Euro.

Alexander Müller 22.11.2024 - 06:00 Uhr

Mit dem deutlichen Ausbau des Leitsystems will die Stadt die Verkehrsführung im und vor allem rund um den Neckarpark verbessern. Acht Millionen kosten die zusätzlichen digitalen Anzeigetafeln. Diese werden „in den Außenbereichen von Leuze-, Schwanenplatz- und Rosensteintunnel sowie in den Anschlussbereichen am Pragsattel und der B 10 im Neckartal“ angebracht, sagt Stadtsprecher Harald Knitter. Somit soll ein Verkehrschaos bei Großveranstaltungen bereits auf den Zufahrtsstraßen verhindert werden.