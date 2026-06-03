 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Staugefahr auf der B14 durch Parkplatzsuchende befürchtet

Verkehrskonflikt in Stuttgart Staugefahr auf der B14 durch Parkplatzsuchende befürchtet

Verkehrskonflikt in Stuttgart: Staugefahr auf der B14 durch Parkplatzsuchende befürchtet
1
Autofahrer müssen bei der Einfahrt ins Parkhaus im Dorotheen-Quartier auf die Radfahrer achten. Dadurch kommt es zu Stau auf der Hauptstätter Straße. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Einfahrt ins neue Breuninger-Parkhaus erfolgt von der Hauptstätter Straße aus. Das könnte zu Rückstau auf der B14 führen. Die Probleme gibt es seit Jahren im Dorotheen-Quartier.

Reporter: Alexander Müller (ale)

Für Teile des Stuttgarter Gemeinderats ist es schlicht ein Schildbürgerstreich. Gemeint ist die geplante Zufahrt zum neuen Mobility Hub, der auf dem Areal des früheren Breuninger-Parkhauses im Bohnenviertel entsteht. Im Gegensatz zu früher, soll die Ein- und Ausfahrt nicht mehr auf der Rückseite über die Esslinger Straße, sondern direkt von der Hauptstätter Straße, wie die B14 in diesem Abschnitt heißt, erfolgen. Dadurch befürchten einige Stadträte immer wieder Staus auf der Rampe zum Charlottenplatz. „Wir kennen die Probleme an der gegenüber liegenden Einfahrt in die Garage am Dorotheen-Quartier. Nun wiederholen wir das eins zu eins“, zeigen sich nicht nur Lucia Schanbacher (SPD) und Björn Peterhoff (Bündnis 90/Grüne) kritisch.

 

Seit Jahren sorgt die Zufahrt ins Dorotheen-Quartier für Diskussionen und Ärger. Das Problem: Beim Ein- und Abbiegen in die Tiefgarage müssen die Autofahrer die dortige Hauptradroute überqueren. „Die Situation ist eine absolute Katastrophe. Es ist kaum einzusehen, ob ein Radfahrer kommt“, sagt eine Autofahrerin. „Ohne, dass man komplett anhält geht gar nichts. Die Stadt sollte auf jeden Fall ein Stoppschild aufstellen“, ergänzt eine andere Stammkundin. Die Folge ist klar: Warten zu viele Autofahrer an der Einfahrt, staut sich der Verkehr häufig in die Hauptstätter Straße zurück. Verschärft wird das zu Stoßzeiten, wenn die Tiefgarage voll belegt ist und die Parkplatzsuchenden noch länger als üblich warten müssen.

SSB musste einmal knapp 100 Linienbusse umleiten

Und auch für die Radfahrer „bleibt stets ein schlechtes Gefühl“, sagt Pavel Kratochvil. Für den Rentner ein wirklich gefährlicher Abschnitt. Ein Problem sei aber auch, dass die Radfahrer auf der fast geraden Strecke „zu schnell unterwegs sind“. Aus Sicht des passionierten Radlers könnte ein Tempolimit helfen, „ansonsten habe ich auch keine Lösung“.

Durch die Einfahrt staut sich der Verkehr, die Bushaltestelle wurde daher bereits verlegt. Foto: Lichtgut/ Ferdinando Iannone

Das hat auch Folgen für den öffentlichen Nahverkehr. Vor einem Jahr mussten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) an einem Samstag fast 100 Linienbusse umleiten , da die zentrale Haltestelle Dorotheenstraße der Linien 43 (Richtung Pragsattel), 44 (Richtung Westbahnhof) und 47 (Richtung Wilhelmsbau) aufgrund des Rückstaus nicht mehr angefahren werden konnte. Inzwischen hat die SSB darauf reagiert. Die Bushaltestelle wurde um rund 50 Meter weiter in Richtung Rathaus und damit nach der Ein- und Ausfahrt verlegt . „Es ist sehr viel besser geworden, davor war es eine Katastrophe“, weiß eine junge Mutter mit ihrem Kind, die die Haltestelle häufig nutzt. Die häufigen Verspätungen zu den Stoßzeiten gebe es aber immer noch.

Unsere Empfehlung für Sie

Diesel, Benzin, E10: Ein Monat Tankrabatt – Vor allem Diesel ist in Stuttgart günstiger geworden

Diesel, Benzin, E10 Ein Monat Tankrabatt – Vor allem Diesel ist in Stuttgart günstiger geworden

Seit Anfang Mai gilt der Tankrabatt. Unsere Grafiken zeigen, wie stark die Spritpreise in Stuttgart seitdem gesunken – und wie sehr sich die 12-Uhr-Regel immer noch auswirkt.

Diese könnten ab Ende des Jahres auch auf der anderen Seite drohen, wenn der Breuninger Park, wie der neue Mobility Hub offiziell heißt, in Teilen in Betrieb geht. Denn dann wird auch die Rampe der B14 zum Charlottenplatz auf der Seite zum Bohnenviertel wieder für den Verkehr geöffnet. Das Problem: Auch dort sollen sich der Auto-, Bus- und Parkplatzsuchverkehr bei der Zu- und Abfahrt aufgrund der beengten Platzverhältnisse eine Fahrbahn teilen. Zu Stoßzeiten „könnte dies auch zu einem Rückstau führen“, räumte Jürgen Mutz, der Leiter des Tiefbauamts bei der Vorstellung der Pläne ein. Somit könnten sich auf beiden Seiten der B14 die gleichen Probleme ergeben.

Weitere Themen

Reisegastronomie: Am Stuttgarter Flughafen kulinarisch abheben – bei Erika’s und Casualfood

Reisegastronomie Am Stuttgarter Flughafen kulinarisch abheben – bei Erika’s und Casualfood

Eine Sterne-Restaurant wird es am Flughafen zwar nicht mehr geben. Dafür ist die Gastronomie aufgestellt – mit einem weiteren lokalen Anbieter und einem Riesen der Branche.
Von Kathrin Haasis
Einbrüche in Stuttgart: Einbrecher schlagen Terrassentür ein – Bewohner schlägt Täter in die Flucht

Einbrüche in Stuttgart Einbrecher schlagen Terrassentür ein – Bewohner schlägt Täter in die Flucht

In Stuttgart-West und Zuffenhausen treiben Einbrecher ihr Unwesen. In Zuffenhausen ertappt ein Bewohner die Täter und schlägt sie in die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
ICE von Mannheim nach Stuttgart: 50-Jährige will Streit schlichten und landet verletzt im Krankenhaus

ICE von Mannheim nach Stuttgart 50-Jährige will Streit schlichten und landet verletzt im Krankenhaus

Zwei Männer geraten in einem ICE in Streit. Einer der beiden attackiert den anderen körperlich. Eine Frau geht dazwischen und wird verletzt.
Von Matthias Kapaun
Queerfeministische Filmtage: Sexarbeit, Samenspende und schwangere trans Männer auf der Leinwand

Queerfeministische Filmtage Sexarbeit, Samenspende und schwangere trans Männer auf der Leinwand

Queerfeministisches Kino im Kessel: „Through her* eyes" zeigt ab 3. Juni internationale FLINTA-Perspektiven: Dokumentationen, Kurzfilme und Diskussionen. Der Eintritt ist frei.
Von Sandra Belschner
Raupen-Brennhaare in Stuttgart: Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Phase hat begonnen

Raupen-Brennhaare in Stuttgart Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Phase hat begonnen

Stuttgart und die Region gehörten in den vergangenen Jahren zu den Hotspots im Land. Die Raupen mit ihren Brennhaaren treten auch dieses Jahr auf. Was die Stadt dagegen unternimmt.
Von Thomas Faltin
Wege am Hauptbahnhof Stuttgart: Endlich geradewegs zu den Kopfbahnhofgleisen?

Wege am Hauptbahnhof Stuttgart Endlich geradewegs zu den Kopfbahnhofgleisen?

Kritiker von Stuttgart 21 haben im Rathaus ihr Konzept für eine bessere Wegeführung zum Kopfbahnhof vorgestellt. Wie realistisch sind dessen Chancen?
Von Andreas Geldner
Diesel, Benzin, E10: Ein Monat Tankrabatt – Vor allem Diesel ist in Stuttgart günstiger geworden

Diesel, Benzin, E10 Ein Monat Tankrabatt – Vor allem Diesel ist in Stuttgart günstiger geworden

Seit Anfang Mai gilt der Tankrabatt. Unsere Grafiken zeigen, wie stark die Spritpreise in Stuttgart seitdem gesunken – und wie sehr sich die 12-Uhr-Regel immer noch auswirkt.
Von Simon Koenigsdorff
„Stiftung Schwalbennest“: „Einmalig!“ – Obdachloser hilft, Stiftungsfonds für Notleidende zu gründen

„Stiftung Schwalbennest“ „Einmalig!“ – Obdachloser hilft, Stiftungsfonds für Notleidende zu gründen

„Schwalbe“ lebt auf der Straße. Von dem wenigen, was er hat, gibt er Frauen in Not etwas ab. Nun wird er sogar Mitbegründer eines Stiftungsfonds.
Von Jan Sellner
Kita in der Region Stuttgart: Mutter klagt an – Kind ohne Zuwendung für Stunden abgestellt im Wagen

Kita in der Region Stuttgart Mutter klagt an – Kind ohne Zuwendung für Stunden abgestellt im Wagen

Ihr Sohn habe sich Haare ausgerissen und den Kopf auf den Boden geschlagen, so sehr habe er gelitten, erzählt eine Mutter. Warum es Zeit brauchte, bis sie handelte.
Von Alexandra Kratz
Neues Tier in der Wilhelma: Ungarischer Brillenbär als neuer Hochzeiter

Neues Tier in der Wilhelma Ungarischer Brillenbär als neuer Hochzeiter

Nachdem im vergangenen Jahr der österreichische Brillenbär Hubärt für Nachwuchs sorgen sollte, ist nun José in die Wilhelma eingezogen.
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Parkhaus Auto SSB Breuninger Dorotheenquartier
 
 