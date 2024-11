Die Verkehrsleitzentrale der Autobahn GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Pragsattel. Von dort aus wird unter anderem geregelt, was im Leonberger Engelbergtunnel passiert.

Marius Venturini 22.11.2024 - 20:00 Uhr

So stellt man sich die Kommandobrücke eines Raumschiffs aus dem 25. Jahrhundert vor. Oder die Zentrale der Videoüberwachung eines großen Geheimdienstes. Nur bekommt man weder das eine noch das andere wohl jemals zu Gesicht. Auch der Besuch in dem Gebäudekomplex an der Heilbronner Straße in Stuttgart ist eine große Ausnahme. Dort, fast direkt am Pragsattel, befindet sich die Verkehrsleitzentrale der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Ein Team aus 22 Personen hat in dem großen Raum mit unzähligen Monitoren rund um die Uhr einen Blick auf 1050 Streckenkilometer in Baden-Württemberg und kleineren Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen – und auf 19 Tunnel. Darunter befindet sich, natürlich, auch der Engelbergtunnel unter Leonberg, der aktuell saniert wird.