Verkehrsversuch in Stuttgart Superblock spaltet Anwohner –„Place to be“ oder „falsche Prioritäten“?
Den Superblock in Stuttgart-West gibt es inzwischen mehr als ein Jahr. Wie denken die Menschen vor Ort über das umstrittene Projekt?
Langfristig gesehen sollen Klimaprojekte wie der Superblock im Stuttgarter Westen dazu beitragen, die Temperaturanstiege im Kessel etwas abzumildern. Bislang erhitzt der Verkehrsversuch aber vor allem die Gemüter. Auf kommunalpolitischer Ebene ist rund um das Thema ein regelrechter Kulturkampf entbrannt.