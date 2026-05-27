Verlängerte Kugelbahn in Backnang: Im Plattenwald kugelt es sich jetzt noch schöner

Fröhlich klackert die Holzkugel die Bahn aus Baumstämmen entlang. Alle paar Meter wartet eine kleine Überraschung auf die dreijährige Ellie: Mal ist es eine Krokodilfigur, dann wieder gabelt sich der Weg der Kugelbahn oder es muss ein großes Mühlrad gedreht werden, um die Kugel weiter auf ihren Weg zu schicken. Der ist jetzt noch weiter als bisher: Die Kugelbahn im Backnanger Plattenwald (Rems-Murr-Kreis) hat mit der offiziellen Einweihung ihres dritten Abschnitts noch einmal deutlich an Attraktivität gewonnen.

Was im Jahr 2023 als hübsches, aber überschaubares 15-Meter-Teilstück begann, ist inzwischen durchaus einen eigenständigen Ausflug wert. Bei Ellie, die mit ihren Großeltern aus Esslingen angereist ist, kommt sie jedenfalls gut an. Opa Jörg Allgayer hebt sie manchmal noch hoch, damit sie die Kugeln problemlos einwerfen kann. Ab und zu springt eine Kugel aus der Bahn – das mindert ihre Freude aber keineswegs, wenn sie den bunten Kugeln begeistert hinterher flitzt.

Kugelbahn, Waldspielplatz und Biergarten: Der Plattenwald bietet vieles

Um das Projekt zu stemmen, hat die Stadt Backnang mit zahlreichen Partnern zusammengearbeitet. Unter anderem war die Baumpflegefirma Fischer aus Aspach an Bord, die die Bahn konzeptioniert und gebaut hat. „Man muss sich dafür in die Kinderköpfe einfühlen. Wenn man so eine Bahn nur geradeaus baut, wird es doch schnell langweilig“, sagt der Firmenchef Lars Goller.

Am Rand der Kugelbahn warten immer wieder kleine Überraschungen auf die Besucher. Foto: Phillip Weingand

Die Backnanger Bahn ist komplett aus Naturholz gebaut – „Robinie, das Holz ist besonders robust“, erklärt der Forstrevierleiter Paul Bek. Ein großer Teil des Holzes kommt sogar aus dem Plattenwald selbst. Die Bahn ist ein absolutes Unikat – und kann dennoch relativ einfach repariert werden, sollte einmal etwas kaputt gehen. Der Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich ist angetan vom Ergebnis: „Der dritte Abschnitt zeigt, was entstehen kann, wenn Stadt, Forst, Unternehmen und Förderer gemeinsam an einem Ziel arbeiten“, sagt er – auch in Richtung der Stiftung der Kreissparkasse Waiblingen und der Bäckerei Mildenberger, die das Projekt finanziell unterstützt haben.

Der Plattenwald mausert sich mit der Kugelbahn-Erweiterung immer mehr zum Familien-Hotspot. Direkt neben der Bahn – die sich übrigens im angenehmen Schatten unter den Bäumen befindet – ist das Wildgehege, in dem Besucher Damwild beobachten und füttern können. Ein Walderlebnispfad vermittelt auf unterhaltsame Weise Wissen rund um den Wald, und der Waldspielplatz bietet Kids die Gelegenheit, sich ordentlich auszutoben. Ältere können den Mountainbiketrail ausprobieren oder sich im Biergarten „Bei Vesna“ erfrischen.

Kugelbahn im Plattenwald Backnang: Kugeln sind kostenlos

Das Testfazit der Allgayers fällt jedenfalls positiv aus: „Die Bahn ist richtig schön geworden“, sagt Jörg Allgayer, während er seiner Enkelin dabei zusieht, wie sie den Kugeln hinterher jagt. „Bleibt zu hoffen, dass sie von Vandalismus verschont bleibt. Es wären schließlich auch meine Steuergelder, die dann hier kaputt gemacht würden.“ Zumindest grobe Zerstörungsakte seien der Bahn aber bislang erspart geblieben, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung Backnang.

Tipps zum Besuch: Die Waldkugelbahn im Backnanger Plattenwald ist rund um die Uhr geöffnet. Der nächstgelegene Parkplatz befindet sich beim Waldfriedhof. Nach einem kurzen ebenerdigen Weg am Wildtiergehege vorbei erreicht man die Kugelbahn. Holzkugeln werden dort kostenlos bereitgestellt – und die Bahn ist barrierefrei zugänglich.